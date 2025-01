Comenzó la On City Week: ¡Hasta 18 cuotas sin interés y hasta 50% de descuento en los mejores productos!

En On City arrancó una semana a puro descuentos y cuotas sin interés! Desde el lunes 20 de Enero, podés acceder a promociones exclusivas que hacen de tus compras una experiencia única. ¡On City te invita a encontrar esos productos que te cambian la vida!

Con descuentos de hasta un 50% en una amplia variedad de productos. Desde aires

acondicionados, celulares, televisores y notebooks hasta parlantes, consolas, lavarropas,

cocinas, y pequeños electrodomésticos que te harán la vida más fácil y cómoda. Y en

oncity.com también vas a encontrar productos de bazar, perfumes, cremas de cuidado facial y

corporal, juegos, juguetes, y ¡mucho más!

Y recordá, como siempre, en On City tenés las mejores condiciones de pago: hasta 18 cuotas

sin interés con las tarjetas de los mejores bancos.

Te ofrecemos la opción de retirar tu compra de forma gratuita en más de 200 sucursales a

nivel nacional, para que puedas disfrutar de tus productos al instante, sin costo adicional.

¡Cambia algo, cambia vos! Aprovechá las ofertas de la On City Week. ¡Te esperamos en

On City!