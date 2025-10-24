La Cumbre Sanjuanina sigue creciendo: inauguró su nuevo local Express en el centro

La tradicional cadena mayorista y minorista sanjuanina amplía su presencia con la apertura de su “Sucursal Centro Express” un

nuevo espacio pensado para acercar sus precios y beneficios al corazón de la ciudad.

Con una trayectoria que la posiciona como uno de los principales referentes del rubro mayorista en San Juan, La Cumbre Sanjuanina SRL continúa su expansión. Nacida con el propósito de ofrecer precios competitivos, amplia variedad y atención personalizada a comercios y consumidores, la empresa mantiene firme su

crecimiento, apostando al desarrollo local y a la cercanía con el cliente.

Tras consolidar su Casa Central en Circunvalación 1513 (S), y su sucursal Aberastain Express en Concepción, la firma acaba de abrir las puertas de su nuevo punto de

venta: Sucursal Centro Express – Mendoza 121 Sur (entre Laprida y Rivadavia).

Este nuevo espacio ofrece una ubicación estratégica y cómoda para quienes trabajan o viven en el microcentro sanjuanino, con atención de lunes a viernes de 8 a 21 hs y los sábados de 8:30 a 19 hs.

“Queremos estar cada vez más cerca de nuestros clientes, ofrecerles una experiencia ágil, moderna y con los precios que nos caracterizan”, expresaron desde

la empresa durante la inauguración.

Una propuesta pensada para todos

El nuevo local Centro Express mantiene la esencia que distingue a La Cumbre Sanjuanina: una amplia gama de golosinas, bebidas, comestibles, lácteos, limpieza y

productos para kioscos y almacenes, pero con un formato ágil que también apunta al consumidor cotidiano que busca ahorrar comprando inteligente.

La firma cuenta además con un Centro Logístico ubicado sobre Ruta 20, entre Gorriti y la rotonda del Gaucho, desde donde abastece a grandes clientes y comercios de toda la provincia.

Con esta apertura, La Cumbre Sanjuanina suma presencia, empleo y dinamismo al comercio local, reafirmando su compromiso con el crecimiento de San Juan y su gente.

Ofertas y combos imperdibles

Todos los puntos de venta de La Cumbre Sanjuanina

Casa Central: Lateral Sur/Este de Circunvalación 1513 (S) – a 100 m antes de Toyota | Tel. 264-6609958

Sucursal Aberastain Express (Concepción): Antonino Aberastain 1117 Norte (entre Colombia y Marqués de Aguado) | Tel. 264-4114369

Sucursal Centro Express: Mendoza 121 Sur (entre Laprida y Rivadavia) | Tel. 264-4444131

Centro Logístico – Grandes Clientes: Ruta 20 entre Gorriti y la rotonda del Gaucho, a metros de Yaguar | Tel. 264-5485947

Horarios de atención