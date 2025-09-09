Nueva conducción en el Consejo de Profesionales de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Provincia de San Juan

El pasado lunes 8 de septiembre, el Consejo de Profesionales de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Provincia de San Juan llevó a cabo el acto de asunción de sus nuevas autoridades, marcando un paso firme en el fortalecimiento de una institución que, en apenas nueve años de existencia, se ha consolidado como referente en la promoción de la seguridad laboral y la prevención de riesgos en todos los ámbitos de la producción provincial.

En esta oportunidad, asumió la Presidencia el Lic. Osvaldo Héctor Yacante, profesional con más de treinta años de trayectoria en el campo de la higiene y seguridad, quien ha desarrollado su labor en distintos sectores productivos y que ahora asume el desafío de conducir al Consejo con

una visión de crecimiento y futuro.

La Vicepresidencia quedó a cargo de la Lic. Carolina Ayelén Bartol Yafar, convirtiéndose en la primera profesional en ocupar un cargo de conducción dentro del Consejo desde su creación. Su incorporación representa un hecho significativo en la vida institucional y será clave en una gestión que busca dar un salto de calidad y fortalecer el posicionamiento del Consejo en el plano provincial y nacional.

La nueva conducción se completa con un equipo que combina experiencia y renovación: los Lic. Carlos Fellín y José Pacheco aportan una sólida trayectoria, mientras que las Lic. Jesica Gallardo, Gabriela Iragorre y Natalí Escudero representan la energía y la mirada de las nuevas generaciones. Este equilibrio de perfiles garantiza la capacidad para enfrentar con solidez los desafíos que se avecinan. Durante su discurso, el Lic. Yacante presentó los ejes estratégicos de la gestión, orientados a consolidar al Consejo como una institución moderna, transparente y en constante evolución:

1. Orden y transparencia institucional en lo administrativo y financiero.

2. Modernización y soporte actualizado para los matriculados.

3. Continuar con el proyecto de la implementación de las Normas ISO.

4. Formación aplicada a las necesidades de los diferentes sectores.

5. Proyección nacional e internacional, a través de convenios con instituciones de Chile.

6. Ampliación de convenios con organismos públicos y privados.

El Presidente subrayó que esta nueva etapa se basará en el trabajo colaborativo, en el fortalecimiento del vínculo con los matriculados y en la apertura del Consejo hacia la comunidad, con el objetivo de instalar de manera definitiva a la higiene y seguridad en el trabajo como una disciplina estratégica para el desarrollo económico y social de San Juan.

Finalmente, Yacante destacó que el gran compromiso de esta gestión será lograr que laprofesión deje de ser percibida únicamente como una exigencia legal, para consolidarse como un pilar fundamental en cada empresa y organismo, aportando valor, prevención y calidad a la vida laboral de la provincia.