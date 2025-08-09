Supervielle inaugura una sucursal en San Juan para acompañar el desarrollo de la industria minera La entidad financiera se expande en una de las principales provincias mineras del país y refuerza su compromiso con los sectores productivos.

En el marco de la Expo Argentina Cobre, uno de los eventos más relevantes del calendario minero, Banco Supervielle inauguró una nueva sucursal en la provincia de San Juan, especialmente diseñada para brindar soluciones financieras a medida de toda la cadena de valor de la minería.

Ubicada en Av. España Sur 1512, dentro del predio de la Asociación para la Cooperación y la Investigación de la Industria y la Minería (ACIIM), la nueva sede funcionará bajo el formato de anexo, de lunes a viernes, de 8 a 13 hs, y contará con oficiales especializados en banca empresas, con un fuerte conocimiento del sector minero, sus dinámicas operativas y dos cajeros automáticos para el público en general.

Del evento participaron distintos representantes del banco y autoridades locales, el Ministro de Producción, Trabaja e Innovación, Gustavo Fernandez, la Intendente de la Municipalidad de la Capital de San Juan, Susana Laciar, el Intendente de la Municipalidad de Rivadavia. Sergio Miodowsky y el Presidente de ACIIM,Miguel Arancibia, entre otros.

“En Supervielle identificamos una oportunidad estratégica en acompañar de manera integral a toda la cadena de valor de la minería, porque creemos en el poder multiplicador de empleo y riqueza que esta industria va a tener para la provincia y Argentina. Esta apertura forma parte de nuestra estrategia de cercanía y de seguir el ritmo a nuestros clientes, que es llegar con soluciones en el momento que se necesitan, en este caso tenemos una propuesta de valor pensada para las necesidades especifica de las empresas del ecosistema minero.”, comenta Ignacio Morello, Chief Corporate Banking Officer de Supervielle.

En tanto que el Ministro Gustavo Fernandez expresó: “Me consta que Supervielle es un banco muy cerca de las Pymes, celebro esta convicción del banco en tener esta mirada en financiar en base a los flujos y no a las fotos, porque si hay un sector que necesita financiación es el sector minero y si hay un factor clave para ganar competitividad es también la financiación, y es muy especial que hayan elegido San Juan para desarrollar esta división”.

La flamante sucursal se integra a +Minería, la unidad de negocios creada por Supervielle para atender las necesidades del sector con equipos dedicados, ejecutivos comerciales y analistas de crédito con expertise técnico. Esto permite ofrecer soluciones rápidas y personalizadas a los requerimientos de las empresas mineras y sus proveedores.

Entre las soluciones que Supervielle ofrece se destacan:

● Calificaciones crediticias a medida, considerando órdenes de compra y contratos vigentes.

● Descuento de facturas, otorgado en forma ágil y sin notificación formal.

● Leasing para la adquisición de bienes productivos, con ventajas impositivas y financiamiento flexible.

● Instrumentos del mercado de capitales, como obligaciones negociables y pagarés bursátiles.

● Servicios de comercio exterior, reconocidos por Euromoney con el premio a “Mejor Banco de Comercio Exterior”.

● Cuentas remuneradas para pymes y personas que acrediten haberes.

Supervielle ya ha financiado a más de 80 proveedores mineros por más de USD 10 millones. Esta nueva sede refuerza su vocación de ser un socio financiero activo para el desarrollo sostenible de la minería argentina, acompañando de manera activa a las empresas que generan valor, empleo y desarrollo.