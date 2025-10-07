Con su embarazo, Ursula Corberó acaparó las miradas en París La actriz española, que espera su primer hijo junto al Chino Darín, asistió al desfile de Chanel.

En uno de los desfiles más esperados de la Fashion Week de París, el de Chanel, la española Úrsula Corberó captó la atención de todos mostrando por primera vez en público desde que anunció que espera su primer hijo con el Chino Darín.

En el Grand Palais Éphémère, donde llegaron grandes celebridades como Penélope Cruz, Pedro Pascal o Margot Robbie, entre otros, la actriz de la Casa de Papel mostró con su increíble look donde la protagonista fue su pancita.

El look de Úrsula

Úrsula optó por un outfit compuesto de dos piezas, sencillo pero elegante, convirtiendo a su embarazo en parte central de su look. Para la parte de abajo escogió un pantalón ancho de tiro bajo en color negro, con los zapatos a juego.

Para la parte de arriba, la actriz lució un top atado al cuello, es decir, halter, de un estilo boho: de seda, con pliegues, volantes y mucho movimiento. Una opción muy vaporosa que no cubría su abdomen, permitiendo que pudiera lucir con mucho orgullo y emoción su panza.

El pelo lo llevó suelto, con unas ondas sutiles para que no le quitaran ningún protagonismo al top, además de su flequillo, que ya es un rasgo más de su personalidad. Para el maquillaje, se decantó por una opción muy natural, siendo los labios lo que más destacaba, en un tono tierra.

Así anunció el embarazo

Hace casi un mes, concretamente el 9 de septiembre, la catalana publicó en su Instagram una fotografía que parecía un sueño. Con una estética en blanco, regaló a sus seguidores la gran noticia de que está embarazada.

En la foto aparece ella encima de un sofá blanco, con un gran ventanal detrás. La actriz lleva puesto un camisón corto de seda, con un toque lencero, que le marca a la perfección su preciosa barriga de embarazada.