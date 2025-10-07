A seis meses de haber confirmado su separación de Darian “Rulo” Shijman, tras once años de amor y una hija en común, Gabriela Sari enfrentó el rumor que la vincula sentimentalmente con el polista Facundo Pieres, expareja de Zaira Nara.
La actriz fue consultada por Sabrina Rojas en Pasó en América, apenas unos días después de que la propia conductora fuera relacionada con el mismo deportista.
QUÉ DIJO GABRIELA SARI DEL RUMOR DE AFFAIRE CON FACUNDO PIERES
Sabrina Rojas: -En SPQ Yanina Latorre dijo que Gabriela Sari está saliendo con Facundo Pieres, ex de Paula Chaves y ex de Zaira Nara. A mí me gusta la pareja. ¿Es verdad que están saliendo hace tres semanas?
Gabriela Sari: -Dijeron que salíamos de una fiesta. Tenemos amigos en común, especialmente, a una amiga. Y vamos al mismo lugar, Tequila, y nos encontramos ahí, pero no hay nada… Tenemos gente común y tenemos buena onda.
Sabrina: -Yo quiero aclarar que no estuve con él, sí lo saludé. ¿A vos te parece buen mozo?
Gabriela: -Es fachero, sí.
Sabrina: ¿Saldrías con él, si es que no salís?
Gabriela: -No lo conozco. Para aceptar una salida tenés que conocer algo de esa persona, la voz, algo… Somos seres sociales, no es que no hablás, no bailás con personas.
Sabrina: -En Moscú, otra fiesta, ¿te fuiste con él?
Gabriela: -Fui a la fiesta, pero de ahí me fui con amigas a Tequila. A él (Pieres) lo vi en Tequila, pero de Tequila también me fui con las chicas.