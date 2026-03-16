    • 16 de marzo de 2026 - 09:22

    Premios Oscar 2026: los mejores looks de la alfombra roja, brillo y mucho glamour

    Las estrellas de Hollywood brillaron en la última pasarela de la temporada en los Premios Oscar.

    Anne Hathaway, muy elegante, captó toda la atención en los Oscar.&nbsp;

    Anne Hathaway, muy elegante, captó toda la atención en los Oscar. 

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    Getty Image
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    vestidos Oscar 2026 (3)
    Gwyneth Paltrow. La actriz, protagonista de la película Marty Supreme y una de las elegidas para entregar un premio, llevó un vestido sin tirantes en seda color marfil y aberturas laterales que dejaban entrever un pantalón de tul color nude y adornado con cristales, de Giorgio Armani Privé.

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    Timothée Chalamet 2026
    Timoth&eacute;e Chalamet apost&oacute; por un impactante conjunto completamente blanco dise&ntilde;ado por la casa de moda Givenchy, bajo la direcci&oacute;n creativa de&nbsp;Sarah Burton

    Timothée Chalamet apostó por un impactante conjunto completamente blanco diseñado por la casa de moda Givenchy, bajo la dirección creativa de Sarah Burton

    vestidos-hombres Oscar 2026 (1)
    Pedro Pascal.Igual que esa flor –de Chanel– en la pechera nos late a nosotros el corazón cada vez que vemos al actor chileno.

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    vestidos-hombres Oscar 2026 (2)
    Michael B. Jordan. Louis Vuitton fue la firma elegida para enfrenarse a su nominación a mejor actor por Los pecadores.

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    vestidos-hombres Oscar 2026 (3)
    Jacob Elordi.Como de costumbre, el nominado a mejor actor de reparto por Frankenstein llevaba un custom de Bottega Veneta que le sentaba como un guante y joyas de Cartier.

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    vestidos Oscar 2026 (6)
    Emma Stone .La protagonista de Bugonia, apostó por un vestido con hombros realzados, espalda descubierta y escote redondo, de Louis Vuitton. Sus sandalias, también eran de la firma francesa.

    Emma Stone .La protagonista de Bugonia, apostó por un vestido con hombros realzados, espalda descubierta y escote redondo, de Louis Vuitton. Sus sandalias, también eran de la firma francesa.

    vestidos Oscar 2026 (19)
    Sigourney Weaver optó por un vestido con el cuello perkins, manga larga rematada en puños ajustados y falda evasé fabricado en un tejido semitransparente bordado con pedrería metalizada.

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    vestidos Oscar 2026 (1)
    Kirsten Dunst.La actriz estadounidense apostó por un vestido negro con bandas de corte trapecio que configuraban una elegante silueta.

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    vestidos Oscar 2026 (5)
    Rose Byrne.La actriz australiana, protagonista de If I Had Legs I’d Kick You, lució un elegantísimo vestido negro, con escote palabra de honor y bordados con formas florales, de Dior.

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    vestidos Oscar 2026 (8)
    Elle Fanning.La actriz estadounidense, que participa en la película Sentimental Value, apostó por una vibrante creación de Sarah Burton para Givenchy en color blanco con falda de tul y bordados con forma de hojas. Sus joyas eran de Cartier.

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    vestidos Oscar 2026 (9)
    Nicole Kidman.La actriz estadounidense se decantó por un diseño de Chanel con cuerpo con bajo tipo péplum y falda evasé. La pieza se realza con bordados de plumas.

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    vestidos Oscar 2026 (10)
    Ji-young Yoo. La actriz estadounidense lució un vestido con pronunciado escote corazón, lazada en la cintura y falda voluminosa de princesa, de Carolina Herrera (Pre-Fall 2025); y joyas de Messika.

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    vestidos Oscar 2026 (11)
    Ginnifer Goodwin. La actriz estadounidense se decantó por el color negro y la sensualidad de las transparencias en un vestido que mostraba grandes volúmenes en el pecho, de Monse (colección Otoño/Invierno 2026-2027).

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    vestidos Oscar 2026 (13)
    Jessie Buckley.La actriz irlandesa, que ha triunfado con su papel en la película Hamnet, apostó por un vestido bicolor en rojo y rosa, con escote envolvente y falda con cola, de Chanel (hecho a medida para la ocasión). Lo complementó con Alta Joyería de la casa francesa.

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    vestidos Oscar 2026 (14)
    Demi Moore. La actriz estadounidense, que el pasado año estuvo nominada por su papel en La Sustancia, arriesgó con un espectacular vestido de plumas, de Gucci. Lo realzó con joyas de Boucheron.

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    vestidos Oscar 2026 (12)
    Mia Goth.La actriz británica, protagonista de Frankenstein, lució un seductor vestido blanco, de Dior.

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    vestidos Oscar 2026 (15)
    Zoe Saldaña. La ganadora del Oscar como mejor actriz de reparto por Emilia Pérez, optó por un vestido lencero, de finos tirantes y escote de encaje, de Saint Laurent. Además, llevó joyas de Cartier.

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