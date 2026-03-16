Premios Oscar 2026: los mejores looks de la alfombra roja, brillo y mucho glamour

No solo son los galardones, los
Premios Oscar, también es moda, brillo y glamour. Se entregaron este domingo los galardones de la edición 98th y la alfombra roja del Dolby Theatre de Hollywood (Los Ángeles) cierra la llamada "temporada de premios" por la que las estrellas han desfilado los ultimos tres meses.
Nadie quiere perdérsela y reservan para esta vidriera los mejores trajes y looks. De Rose Byrne a Jessie
Buckley, pasando por Demi Moore o Emma Stone, Pedro Pascal, Michael B. Jordan, Jacob Elordi o Leonardo DiCaprio.
Timothée Chalamet 2026
Timothée Chalamet apostó por un impactante conjunto completamente blanco diseñado por la casa de moda Givenchy, bajo la dirección creativa de Sarah Burton
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Pedro Pascal.Igual que esa flor –de Chanel– en la pechera nos late a nosotros el corazón cada vez que vemos al actor chileno.
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Michael B. Jordan. Louis Vuitton fue la firma elegida para enfrenarse a su nominación a mejor actor por Los pecadores.
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Jacob Elordi.Como de costumbre, el nominado a mejor actor de reparto por Frankenstein llevaba un custom de Bottega Veneta que le sentaba como un guante y joyas de Cartier.
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Emma Stone .La protagonista de Bugonia, apostó por un vestido con hombros realzados, espalda descubierta y escote redondo, de Louis Vuitton. Sus sandalias, también eran de la firma francesa.
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Sigourney Weaver optó por un vestido con el cuello perkins, manga larga rematada en puños ajustados y falda evasé fabricado en un tejido semitransparente bordado con pedrería metalizada.
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Kirsten Dunst.La actriz estadounidense apostó por un vestido negro con bandas de corte trapecio que configuraban una elegante silueta.
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Rose Byrne.La actriz australiana, protagonista de If I Had Legs I’d Kick You, lució un elegantísimo vestido negro, con escote palabra de honor y bordados con formas florales, de Dior.
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Elle Fanning.La actriz estadounidense, que participa en la película Sentimental Value, apostó por una vibrante creación de Sarah Burton para Givenchy en color blanco con falda de tul y bordados con forma de hojas. Sus joyas eran de Cartier.
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Nicole Kidman.La actriz estadounidense se decantó por un diseño de Chanel con cuerpo con bajo tipo péplum y falda evasé. La pieza se realza con bordados de plumas.
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Ji-young Yoo. La actriz estadounidense lució un vestido con pronunciado escote corazón, lazada en la cintura y falda voluminosa de princesa, de Carolina Herrera (Pre-Fall 2025); y joyas de Messika.