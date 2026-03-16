Todos los ganadores de los Oscar 2026: uno por uno, la lista completa de la gran noche de Hollywood

Este domingo por la noche se llevó a cabo la entrega de los premios Oscar , en el Dolby Theatre de Los Ángeles con la conducción del comediante Conan O’Brien . Una batalla tras otra , una de las más nominadas y una de las favoritas de la temporada, obtuvo la estatuilla más codiciada, la de Mejor película, mientras que Paul Thomas Anderson fue galardonado por Mejor dirección por el mismo film. Michael B. Jordan fue el vencedor en la categoría de Mejor actor protagónico por su interpretación en Pecadores , y Jessie Buckley hizo lo propio como Mejor actriz protagónica.

Premios Oscar 2026: "Una batalla tras otra" domina la gala y suma estatuillas clave

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Una batalla tras otra

Paul Thomas Anderson recibe el Oscar a Mejor película por Una batalla tras otra de la mano de Nicole Kidman y Ewan McGregor.

Jessie Buckley recibió el Oscar a Mejor Actriz por su interpretación de Agnes Shakespeare en Hamnet.

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Michael B Jordan interpreta a unos hermanos gemelos en la película Pecadores, de Ryan Coogler.

image El equipo de Una batalla tras otra en el escenario del Dolby Theatre.

Mejor actriz de reparto

Amy Madigan, La hora de la desaparición

image Amy Madigan, ganadora a Mejor actriz de reparto por La hora de la desaparición.

Mejor película animada

Las guerreras del K-Pop

image Las guerreras K-pop se llevaron el galardón a Mejor película animada.

Mejor cortometraje animado

The Girl Who Cried Pearls

Embed - The Girl Who Cried Pearls | OFFICIAL TRAILER

Mejor diseño de vestuario

Frankenstein

image Jacob Elordi en Frankenstein.

Mejor maquillaje y peinado

Frankenstein

image Mia Goth en Frankenstein de Guillermo del Toro.

Mejor casting

Una batalla tras otra

Mejor cortometraje

Hubo un empate y la Academia entregó dos premios en esta categoría: The Singers y Deux personnes échangeant de la salive (con la productora argentina Violeta Kreimer)

image La productora argentina Violeta Kreimer.

Mejor actor de reparto

Sean Penn, Una batalla tras otra

image Sean Penn y Teyana Taylor en Una batalla tras otra.

Mejor guion adaptado

Una batalla tras otra

Mejor guion original

Pecadores

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Mejores efectos visuales

Avatar: fuego y cenizas

Embed - Avatar: Fuego y Cenizas | Tráiler Oficial | Subtitulado

Mejor cortometraje documental

Todas las habitaciones vacías

Embed - All The Empty Rooms | Official Trailer | Netflix

Mejor documental

Mr. Nobody Against Putin

Embed - Mr Nobody Against Putin - Official Trailer

Mejor partitura original

Pecadores

Embed - Sinners | I Lied To You Song | Movie Clip | Warner Bros. Entertainment

Mejor sonido

F1: la película

Embed - F1 | Tráiler Oficial | Doblado

Mejor edición

Una batalla tras otra

Mejor fotografía

Pecadores

Mejor película internacional

Valor sentimental

Embed - VALOR SENTIMENTAL | Tráiler Oficial #2 | En cines, diciembre 25

Mejor canción original

“Golden”, Las guerreras del K-Pop