Todos los ganadores de los Oscar 2026: uno por uno, la lista completa de la gran noche de Hollywood
La Academia entregó los premios Oscar a lo mejor de la industria cinematográfica.
Jessie Buckley y Michael B. Jordan fueron elegidos como mejores actores.
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Este domingo por la noche se llevó a cabo la entrega de los premios Oscar, en el Dolby Theatre de Los Ángeles con la conducción del comediante Conan O’Brien. Una batalla tras otra, una de las más nominadas y una de las favoritas de la temporada, obtuvo la estatuilla más codiciada, la de Mejor película, mientras que Paul Thomas Anderson fue galardonado por Mejor dirección por el mismo film. Michael B. Jordan fue el vencedor en la categoría de Mejor actor protagónico por su interpretación en Pecadores, y Jessie Buckley hizo lo propio como Mejor actriz protagónica.