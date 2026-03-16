    • 16 de marzo de 2026 - 08:07

    Todos los ganadores de los Oscar 2026: uno por uno, la lista completa de la gran noche de Hollywood

    La Academia entregó los premios Oscar a lo mejor de la industria cinematográfica.

    Jessie Buckley y Michael B. Jordan fueron elegidos como mejores actores.

    Jessie Buckley y Michael B. Jordan fueron elegidos como mejores actores.

    Foto:

    Este domingo por la noche se llevó a cabo la entrega de los premios Oscar, en el Dolby Theatre de Los Ángeles con la conducción del comediante Conan O’Brien. Una batalla tras otra, una de las más nominadas y una de las favoritas de la temporada, obtuvo la estatuilla más codiciada, la de Mejor película, mientras que Paul Thomas Anderson fue galardonado por Mejor dirección por el mismo film. Michael B. Jordan fue el vencedor en la categoría de Mejor actor protagónico por su interpretación en Pecadores, y Jessie Buckley hizo lo propio como Mejor actriz protagónica.

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    Ganadores

    Mejor película

    Una batalla tras otra

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    Paul Thomas Anderson recibe el Oscar a Mejor película por Una batalla tras otra de la mano de Nicole Kidman y Ewan McGregor.

    Paul Thomas Anderson recibe el Oscar a Mejor película por Una batalla tras otra de la mano de Nicole Kidman y Ewan McGregor.

    Mejor actriz protagónica

    Jessie Buckley, Hamnet

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    Jessie Buckley recibió el Oscar a Mejor Actriz por su interpretación de Agnes Shakespeare en Hamnet.

    Jessie Buckley recibió el Oscar a Mejor Actriz por su interpretación de Agnes Shakespeare en Hamnet.

    Mejor actor protagónico

    Michael B. Jordan, Pecadores

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    Michael B Jordan interpreta a unos hermanos gemelos en la película Pecadores, de Ryan Coogler.

    Michael B Jordan interpreta a unos hermanos gemelos en la película Pecadores, de Ryan Coogler.

    Mejor dirección

    Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

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    El equipo de Una batalla tras otra en el escenario del Dolby Theatre.

    El equipo de Una batalla tras otra en el escenario del Dolby Theatre.

    Mejor actriz de reparto

    Amy Madigan, La hora de la desaparición

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    Amy Madigan, ganadora a Mejor actriz de reparto por La hora de la desaparición.

    Amy Madigan, ganadora a Mejor actriz de reparto por La hora de la desaparición.

    Mejor película animada

    Las guerreras del K-Pop

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    Las guerreras K-pop se llevaron el galardón a Mejor película animada.

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    Mejor cortometraje animado

    The Girl Who Cried Pearls

    Embed - The Girl Who Cried Pearls | OFFICIAL TRAILER

    Mejor diseño de vestuario

    Frankenstein

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    Jacob Elordi en Frankenstein.

    Jacob Elordi en Frankenstein.

    Mejor maquillaje y peinado

    Frankenstein

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    Mia Goth en Frankenstein de Guillermo del Toro.

    Mia Goth en Frankenstein de Guillermo del Toro.

    Mejor casting

    Una batalla tras otra

    Mejor cortometraje

    Hubo un empate y la Academia entregó dos premios en esta categoría: The Singers y Deux personnes échangeant de la salive (con la productora argentina Violeta Kreimer)

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    La productora argentina Violeta Kreimer.

    La productora argentina Violeta Kreimer.

    Mejor actor de reparto

    Sean Penn, Una batalla tras otra

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    Sean Penn y Teyana Taylor en Una batalla tras otra.

    Sean Penn y Teyana Taylor en Una batalla tras otra.

    Mejor guion adaptado

    Una batalla tras otra

    Mejor guion original

    Pecadores

    Mejor diseño de producción

    Frankenstein

    Mejores efectos visuales

    Avatar: fuego y cenizas

    Embed - Avatar: Fuego y Cenizas | Tráiler Oficial | Subtitulado

    Mejor cortometraje documental

    Todas las habitaciones vacías

    Embed - All The Empty Rooms | Official Trailer | Netflix

    Mejor documental

    Mr. Nobody Against Putin

    Embed - Mr Nobody Against Putin - Official Trailer

    Mejor partitura original

    Pecadores

    Embed - Sinners | I Lied To You Song | Movie Clip | Warner Bros. Entertainment

    Mejor sonido

    F1: la película

    Embed - F1 | Tráiler Oficial | Doblado

    Mejor edición

    Una batalla tras otra

    Mejor fotografía

    Pecadores

    Mejor película internacional

    Valor sentimental

    Embed - VALOR SENTIMENTAL | Tráiler Oficial #2 | En cines, diciembre 25

    Mejor canción original

    “Golden”, Las guerreras del K-Pop

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    Rei Ami, EJAE y Audrey Nuna cantan Golden en la ceremonia de los Oscar.

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