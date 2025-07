20 años después, la Corte falló a favor de la sanjuanina Beatriz Salomón en su lucha contra Jorge Rial y Luis Ventura La fallecida vedette sanjuanina hubiese celebrado la decisión que la Corte Suprema tomó ayer de darle la razón en el escándalo televisivo de 2004 que mostró escenas íntimas de su exesposo, Alberto Ferriols.

En un fallo emitido ayer, la Corte revocó la sentencia que había beneficiado a Jorge Rial, Luis Ventura y América TV. Reconoció que hubo intromisión ilegítima en la vida privada de Beatriz Salomón.

Pasaron 20 años de aquel escándalo mediático que expuso descarnadamente a Alberto Ferriols, marido de la vedette sanjuanina y la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió ahora un fallo que reconoce que la actriz fue víctima de una violación a su intimidad. El máximo tribunal revocó parcialmente una sentencia que había eximido de responsabilidad a los conductores Jorge Rial, Luis Ventura y al canal América TV, por la difusión de imágenes privadas en el programa Intrusos en la Noche.

La causa fue originada por la difusión televisiva de una cámara oculta con contenido íntimo que involucraba al entonces marido de Salomón, el cirujano Alberto Ferriols, en el programa Punto Doc (6 de octubre de 2004), y su posterior reproducción en Intrusos en la Noche (7 de octubre), donde además se mostró la reacción de Salomón y su esposo, quienes presenciaban las imágenes en vivo.

“Quienes pusieron una bomba en mi hogar para hacer volar a mi familia en mil pedazos, quiero que se acuerden de mi hasta el último de sus días” decía en televisión Salomón frente a Rial y Ventura. A ellos demandó luego y ahora reciben un revés judicial.

El escándalo que terminó con su carrera

En 2004 Beatriz Salomón estaba en un gran momento artístico y todo iba bien con Alberto Ferriols. El día que Punto.doc emitió la cámara oculta donde el médico aparecía vestido de mujer teniendo sexo oral, todo se vino abajo.

Pero además la sanjuanina había sido invitada ese mismo día, en el programa que venía a continuación, “Intrusos en la noche”, con Jorge Rial y Luis Ventura. Ahí, acompañada por Ferriols vio en vivo la filmación que, ahora ratifica la Corte, fue “una violación a la intimidad” del médico, afectando “directamente” a toda la familia.

“Me citaron a mí y a mi ex marido para ver cómo yo me enteraba en vivo de todo lo que no sabía”, dijo Salomón, muchos años después, durante una entrevista radial.

Pero “La Turca” no se quedó quieta y demandó a América TV, a Eyeworks (Punto.doc) y a Jorge Rial y Luis Ventura.

En 2017, la Justicia falló a favor de Beatriz y los implicados debían pagar la alta suma de 30 millones de pesos. La condena cayó sobre América TV, la productora Eyeworks Argentina, Jorge Rial, Luis Ventura, Daniel Togneti y Miriam Lewin.

No obstante, la Cámara en lo Civil, sala B, revirtió el fallo de primera instancia, rechazando la demanda contra los periodistas y América, y condenando solamente Eyeworks a pagar la suma de 600.000 pesos.

Según la nueva sentencia, no se aportaron pruebas que ameriten condenar a los periodistas, y que además tanto Salomón como Ferriols sabían que estaban siendo grabados en el programa “Intrusos a la noche”, y que además tuvieron la posibilidad de retirarse y no lo hicieron.

“Traté de salir adelante, estoy endeudada, tuve que vender mis pieles, mis joyas, mi ropa cara, tuve que pedirle plata a mis amigos. Yo estaba en el tope, y me bajaron de un ondazo. Sólo espero que estos sinvergüenzas no se atrevan a apelar”, manifestó Beatriz en ese momento.

Beatriz Salomón murió el 15 de junio de 2019 tras dar batalla a un cáncer de colón. 20 años después que aquel momento de inflexión, la Turca estaría contenta con el fallo que le da la razón ampliamente.