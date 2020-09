Basta cerrar los ojos y casi que es posible imaginarlo. Una multitud ardiente vivando a dos flacos pelilargos talentosísimos, que desgranaban temas de sus cuatro álbumes, el primero salido apenas tres años antes de esa noche. El show del 5 de septiembre estaba anunciado a las 20.30, pero al final no fue uno solo. La tanda de 11 mil localidades, a $60 cada una, se agotó dos semanas antes del recital y, azorados, tuvieron que agregar otro Luna Park. Nunca una banda de rock local había "metido" tanta cantidad de gente, hasta ese "antes y después" del que hoy se cumplen 45 años. Al día de hoy, lo reconocen, los sorprende. Más de 25 mil personas corearon a garganta pelada y con el corazón en la mano aquellos temas que nadie jamás olvidó, que marcaron una época y mucho más: Confesiones de invierno, Canción para mi muerte, Rasguña las piedras, Instituciones, Cuando ya me empiece a quedar solo, Aprendizaje, Fabricante de mentiras. Temas que hoy son parte esencial de la historia del rock nacional y testimonio de un Charly y un Nito, que como buenos únicos en su especie, harían de Sui Generis un símbolo de libertad, de rebeldía, de amor y también de persistencia, porque como bien supo contar Mestre, muchas veces les cerraron la puerta en la nariz a estos compañeros del colegio militar Dámaso Centeno (en Caballito) desde que asomaron en la escena en 1969. ¡Mirá si hubieran colgado la guitarra, cansados de los "no"! Ahí sí que se hace cuesta arriba imaginar qué hubiera sido del rock nacional sin este valioso capítulo y de las muchas bandas a las que Sui Generis les abrió camino.



Disco en vivo y peli de culto para los fans (ironías del destino, quien la certificó como "para mayores de 18 años" fue quien habían nombrado "Señor Tijeras") fueron otras de las cosas que dejó aquel Adiós, donde los acompañaron Rinaldo Rafanelli (bajo) y Juan Rodríguez (batería); además de nostalgia, buenos recuerdos y un rico legado musical que sigue transmitiéndose de generación en generación, porque hay muchos jóvenes que nunca los vieron más que en videos, pero que hoy entonan sus canciones y mantienen viva la llama con una emoción que conmueve. Y si no, basta ver un poco de #AmericaCantaSuiGeneris, una iniciativa vigente (ver aparte), donde gente de todo el continente y más lejos, de todas las edades, versionan esos clásicos.



Por qué terminaron lo que empezaron a construir con el disco Vida en el '72 -abanderado del "acusticazo" argentino- , es una pregunta más fácil de responder que la clave del monumental éxito, que sí decidieron colgar. Desgaste, diferentes inquietudes musicales y, sobre todo, un escenario político muy complicado, donde la censura les hizo sentir su rigor, en el primer caso. Y un pensativo "no termino de poder contestar", en el segundo, donde Nito baraja algunas opciones, como que "se tocó la fibra íntima de los adolescentes de la época" o "caímos en el momento justo".



Vida (1972), Confesiones de invierno (1973) y Pequeñas anécdotas sobre las instituciones (1974) dijeron "presente" en el "Adiós Sui Generis", que -marcado por la ambiciosa idea del productor Jorge Álvarez- se montó a lo grande. Si iba a ser la última, que fuera con todo. Y lo fue. Inspirados, Charly y Nito se lucieron recorriendo el setlist y también hicieron gala, hasta último momento, de su "incorrección", entonando por ejemplo "Botas locas" en la última función y no eran las botas de Brigitte Bardot precisamente a las que se referían. Pero esta vez no terminaron arrestados; y por eso pudieron hacer algunas despedidas más en una breve gira nacional.



"En realidad es algo que no tengo tan presente. No vivo pensando en eso. Sinceramente, lo veo como algo lejano. A veces, hasta me parece que le pasó a otro. Forma parte de una película de la que se acuerda más la gente que yo mismo" dijo Mestre a Télam, de cara al 45to aniversario. Y remató: "Pero sí sé que fue un momento clave, una cosa histórica".

Voces locales



Pianista, Cecilia Cumpián es una confesa fanática de Sui Generis, vinculada a grupos nacionales que rinden culto al combo y que también supo organizar en San Juan el día de tributo a Sui, con tocadas en el Parque de Mayo. Juanse Arano, conocido cantante del medio, es hasta ahora el único que subió un tema Sui Generis, en dúo a la distancia con un amigo, que forma parte de #AmericaCantaSui (ver "Cantan, todos cantan"). Los dos dijeron cuál es su disco favorito de la banda y también el tema que más les gusta.



"De los discos de Sui, mi primer favorito es Confesiones de Invierno. Y el tema que más me gusta es Cuando ya me empiece a quedar solo, porque plasma con genialidad el sentir del artista cuando es ignorado. El disco abre con el bandoneón de Rodolfo Mederos en la canción que relata la soledad del artista ante el olvido. Es mi disco favorito porque además de la enorme elaboración musical -con la inclusión de orquesta sinfónica- nos ofrece letras profundas en palabras sencillas sobre de la vida. Es un disco que nos acompaña mientras crecemos. Y el segundo disco favorito es Adiós Sui Generis. El hecho de que el único registro en vivo durante décadas hayan sido esos audios y la película filmada al mismo tiempo, en dos Luna Park repletos y con la tecnología de aquel entonces, lo convierte en un disco maravilloso", dijo Cumpián.



"El álbum Vida ha sido el que más he escuchado... acompañó mi infancia y claramente Canción para mi muerte fue desde niño la canción que más disfrutaba escuchar. Con el tiempo, dejé de escuchar ese disco, pero a los años me reencontré con esta canción y fue un déjà vu de mi vida. No obstante, nos sucede todo este acontecimiento reciente y eso arraiga este tema por el resto de mi vida en mi corazón. Tiene una carga emocional muy importante para mí, por lo que fue y por lo que perdurará en la vida".

Cantan, todos cantan

De cara al aniversario, y con Pamela -pareja de Nito- en la batuta, Nito encabeza la cruzada #AmericaCantaSui, a través de la cual, hace ya varios meses, alientan a cualquier intérprete a subir bajo ese hashtag, sus propias versiones de temas de Sui Generis. Es una suerte de homenaje invertido, del combo a sus seguidores, y con los videos piensan armar un documental (sin fecha aún), aunque ya hay algunas compilaciones que pueden verse en Youtube. Justamente una cuenta con la participación del sanjuanino Juan Sebastián Arano, quien recibió el convite del mismo Nito para ser parte de la movida.



Juanse y un amigo de Buenos Aires, Seba Rivas, decidieron hacer Canción para mi muerte. El sanjuanino hizo el arreglo, la producción, grabación y mezcla en su casa; y la subieron. "La verdad es que hasta ese entonces no sabíamos de la existencia de AmericaCantaSui y al momento en que lo subimos nos llevamos la enorme sorpresa de que Nito le dio me gusta a nuestro video y automáticamente me habló para que le colocáramos el hashtag de la convocatoria. Ahí empezó todo un camino súper emocionante donde nos consultaron si estábamos dispuestos a pasarles el video para que ellos pudieran subirlo a sus redes. La mayor sorpresa fue cuando unos meses después me escribieron para preguntarme si queríamos participar de una grabación en conjunto con Nito y otros artistas del mundo. Claramente aceptamos y cuando salió el video, nos enteramos que los músicos que habían grabado la base sobre la cual nosotros cantamos, eran músicos que habían tocado con artistas del nivel de Michael Jackson, Paul McCartney entre otros de primerísimo nivel. Esa fue la coronación de toda esta hermosa experiencia", relató Arano.



La convocatoria sigue abierta y son bienvenidas las versiones creativas de cualquiera de sus hits (las hay, por ejemplo, en ritmo de rap o reggae, y hasta en japonés). Hay que subirlas, siempre precedido por el hashtag, a Instagram, Facebook y Youtube.