50 años de “Adiós Sui Generis”: Los fans se reunieron en Buenos Aires y la sanjuanina Cecilia Cumpián estuvo ahí Ayer, en la puerta del porteño Teatro Ópera, armaron una guitarreada y cantaron los clásicos de la banda. Luego ingresaron a la sala para disfrutar del recital especial de Nito Mestre.

Fue el viernes 5 de septiembre de 1975, en el Stadium Luna Park. Con una entrada de 60 pesos Ley, a las 20:30 h empezaba a tomar cuerpo “Adiós Sui Generis“. Era la despedida de la icónica banda fundada a fines de los ’60 por Charly García y Nito Mestre, que dejó un lugar “inocupable” (y valga aquí el neologismo) en la escena del rock nacional. La gente que no pudo conseguir tickets (ni ellos imaginaron lo que originaron) llenó un segundo show al día siguiente y volvió a corear las mismas joyas: “Instituciones“, “Rasguña las piedras“, “Fabricante de mentiras“, entre una veintena de temas.

Después, Charly y Nito siguieron sus propios caminos, donde hubo más música, mucha y muy buena, pero… Ese concierto, esa despedida, esa dupla quedarían para la historia, bien guardados en lo más profundo del corazón de sus fans… y también a flor de piel. Por eso ayer, viernes, cuando se cumplieron 50 años de aquella noche apoteótica e inolvidable y convocados desde el grupo de Facebook “Sui Generis para Sui Generis” – club de fans oficial, seguidores de todo el país y algunos del extranjero se reunieron en Buenos Aires para rememorar y compartir.

Primero fue en la puerta del Luna Park, primer punto de encuentro; otros llegaron directamente a la del Teatro Ópera -el segundo, donde a la noche se presentaba Nito Mestre– y armaron una previa a viva voz. Había en esa tribu fanáticos de la primera hora, testigos presenciales de aquel adiós, pero también gente más joven que recibió el legado musical de la dupla y que aprendió a valorar y a amar profundamente su arte sin haberlos visto jamás en vivo. Una de esas fanáticas que estuvo ayer ahí es una sanjuanina bien conocida en el ambiente musical de la provincia: se llama Cecilia Cumpián, es pianista, profesora universitaria de música y está vinculada a la actividad coral, pero además es re, muy re-fanática de Sui Generis, y acompañada por su mamá (que no se queda atrás), viajó a esta aventura, a este ritual.

“¡Ahí te vamos, BsAs, para festejar los #50añosdelAdiosSuiGeneris en el Teatro Ópera con nuestro querido @nitomestre!”, había escrito en sus redes. “¡Va a ser una fiesta! 15 horas de viaje y nuestro primer 5/9 en Calle Corrientes. Porque el amor a Sui Generis no es simplemente cantar sus canciones. Es reunión, es hermandad, es reencontrarse con la familia elegida por uno”, continuó la artista sanjuanina, que ha forjado una amistad con Nito y ha compartido varios momentos con él.

Tempranito por la tarde era la juntada en el Luna Park, pero Cecilia -que pertenece al club de fans oficial- no llegó a tiempo debido a otros compromisos y pasó directo al Teatro Ópera, donde se reunió con pares de distintas edades y procedencias, obviamente la mayoría locales e integrantes del fandom extendido. El grupo se fue haciendo más grande con el correr de los minutos. Munidos de guitarras y con el pecho cargado de Sui, en la puerta del teatro nomás algunos pelaron las violas y entre todos comenzaron a desgranar los himnos de la icónica banda. Hay fotos que registran esa previa y, como dicen, si hay foto hay video. Pues sí, varios, y se la ve a Cumpián en su salsa, entonando, por ejemplo, “Confesiones de invierno“.

“Como hace 50 años, volvemos a reunirnos para celebrar la VIDA del legado de Sui Géneris. Ya lo hicimos en el 2015 en el Planetario y en septiembre sumamos más personas, más historias, más corazones que laten al unísono de cada nota cantada por Charly y Nito” Cecilia Cumpián

“50 años del Adiós Sui Generis, la juntada”, los presentó en un vivo, arengando a otros a acercarse al teatro. Ahí nomás sonó “Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien…” y “Bienvenidos al tren” se recortó como el llamado insuperable a esta fraterna, simpática y festiva cruzada. Pasó “Dime quién me lo robó” y con “El blues del levante“, Cecilia tomó prestada una guitarra y tocó también “El fantasma de Canterville“, entre otras. Así disfrutaron un buen rato, mientras los ocasionales transeúntes se paraban a escucharlos, a filmarlos e incluso a cantar con ellos… hasta que se hizo la hora de entrar a la sala. Era la otra parte del plan, compartir el show que allí brindó Nito Mestre, especial por esta efeméride y con entradas agotadas. Tan especial fue que así salieron, conmovidos hasta las lágrimas, coronando con ese show un día que sin dudas quedará grabado a fuego en el corazón de la sanjuanina y de esos amigos que le deparó Sui Generis.

Mirá el reel sobre “Dime quién me lo robó”, que grabó Cecilia Cumpián y que Nito Mestre compartió en sus redes, en el marco de este medio siglo de “Adiós Sui Generis”