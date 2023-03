Que las artistas visuales sanjuaninas han sabido, con talento y tesón, ganarse el reconocimiento dentro y fuera de su tierra, no es novedad. Y que poco a poco se han ido abriendo en la provincia espacios donde pueden visibilizarse, conectar con el público y compartir sus creaciones, tampoco. Algo de eso quedará reflejado en 8M / 8 Mujeres, muestra que -en el marco de su ciclo Atardeceres- debutará hoy a las 19 hs en la galería de La Salmuera, inaugurada en diciembre pasado de la mano de Retama, agencia que gestiona lugares alternativos para exposiciones, comandada por los también artistas Pato Marún y Pablo Henríquez; y que está detrás de este nuevo proyecto. Estela Milán, Agostina Hebilla, Mariana Bernal, Graciela Faedo, Beatriz Del Bono, Inés Lalanne, Graciela Manzano y Analía Russo serán quienes ahora llevarán allí sus pinturas, esculturas, grabados y fotografías.

"Desde que empezamos teníamos el desafío de hacer muestras colectivas, integrar muchas personas y estilos diferentes. Y en el mes de la mujer, decidimos hacerlo con mujeres. Nos han quedado muchísimas afuera, pero se nos hacía muy grande el grupo y a la vez nos pareció interesante desde lo conceptual el 8M. No van a faltar, ojalá, otras oportunidades donde convoquemos a más gente", comentó a DIARIO DE CUYO Henríquez, quien precisó que, más allá de lo simbólico, no hay un discurso ideológico y que sí se buscó variedad de temáticas, estilos y técnicas.

Un aspecto interesante de esta muestra es que las obras también estarán a la venta con precios a la vista, simplificando e incentivando el mercado de arte local, tal como se estila en distintos puntos del país y en el extranjero.

"Por primera vez en el catálogo virtual vamos a incorporar precios, cosa rara para San Juan. Es un aspecto controvertido para muchos, pero queremos desmitificar eso, queremos que se entienda que el artista necesita vender su obra y ahí se completa el circuito del arte; no está mal vender obra, comercializar cultura con ese fin", dijo el gestor, quien comentó que en esta exposición, las piezas -cuya cotización fijan las propias autoras, quienes tratan directamente con el comprador- rondan entre los 100 y los 700 dólares. Y aclaró que, si bien se toma como referencia extendida la cotización del día del dólar MEP (ayer, aproximadamente en $386), la venta se hace en pesos. "Habrá otras exposiciones o ferias con obras de pequeños formatos, donde los precios son mucho menores. La idea es abarcar todo el universo para que mucha gente pueda tener acceso a obra de artistas renombrados", añadió.

Del precio total de la obra, el 65% queda para el artista y del resto, la mayor parte va para el espacio que aloja la exposición y una porción menor para los gastos organizativos de Retama. "No es que la institución o empresa busque un beneficio económico, porque tampoco hay tanta venta como para que esto implique un negocio. Lo que buscamos es un negocio en cuanto a la dimensión simbólica, todo lo que le aporta esto a esa empresa, como pasa en Mendoza con las principales bodegas, que tienen lugares destinados para albergar arte y eso les trae un capital simbólico enorme", puntualizó el gestor de cara a una nueva inauguración.

PROTAGONISTAS

Estela Milán

"Las obras pertenecen a dos series que trabajo hace años: Laberintos urbanos, que marca el desorden urbano donde vivimos, donde día a día vamos y venimos sin detenernos. Y Sostenidas por un muro, grandes construcciones de monasterios que se van tallando en muros, elevándose, con seres con túnicas rojas siempre en ascenso, símbolo de superación", comentó al artista, que ofrecerá cuatro óleos de 1x120 y 120x120 cm. "Todas son importantes, tengo una pieza con muchas obras para exponer, podían ser estas u otras, a todas las quiero y disfruto", expresó.



Agostina Hebilla

Llevará 4 retratos al óleo de mujeres. "En mi trabajo, influenciado por la moda y el arte contemporáneos, celebro a la mujer embelleciendo sus atuendos con intrincados guipures, encantadores tocados y mucho brillo. ¿Quiénes son ellas? ¿De dónde vienen? ¿Adónde van? La historia de estas mujeres la escribirá cada uno que se tome un momento para contemplarlas sin prejuicios", dijo Agostina, quien eligió estas obras -dos de 90x100 y dos de 50x70 cm- "porque representan mi trabajo y celebran la fuerza de la mujer detrás y más allá de su belleza".



Mariana Bernal

Presentará 3 esculturas en cerámica y 2 relieves de chapa y cerámica, de la serie "Artilugios". "El artilugio como palabra posee la capacidad de ser sustantivo y acción. Y no se muestra abiertamente a una primera mirada. En esta ocasión vuelvo a retomar el artilugio desde su forma de artefacto para pasar a la acción. Realizó objetos con piezas de hierro recuperadas, maderas ensambladas para luego acoplarlas a mis personajes femeninos y desde ahí indagar sobre diversos aspectos que me interpelan, tales como la tristeza y los prejuicios, entre otros", contó.

Graciela Faedo

Exhibirá 4 obras de la serie Flores Rotas, "inscripta en un sentido que lleva un mensaje propio, donde lo general se transforma en varios particulares, ante la atenta mirada de cualquier espectador y viceversa", contó Faedo. "Esta serie atesora mi amor y comunión permanente con la simpleza y belleza de las flores, con la íntima observancia de su color, de su morfología, poniendo alerta todos los sentidos, desplegando alas que inducen a un vuelo simple, ajeno y armonioso", se explayó la artista. Se trata de acrílicos sobre lona, de 90x110, 90x65, 90x120 y 33x37 cm.



Beatriz Del Bono

Llevará dos acrílicos de 95x64 y 80x120 cm y xilografías de 32x23 cm y 80x43. "No hay un porqué. La temática de la selección es al azar pero con obras por las que tengo un particular, no sé si aprecio, tal vez predilección. Los grabados son xilografías en chine colle, una técnica que me fascina por lo enriquecedora de las obras y las infinitas posibilidades que ofrece. Los acrílicos son sobre dos temas recurrentes en mis obras, paisajes abstractos tanto de ciudades como de paisajes y también el tema de los volantines que vuelan como mi imaginación", comentó.



Inés Lalanne

Llevará 4 óleos sobre bastidor entelado, realizados a pincel y espátula, en formatos que van desde los 70x100 cm a 100x120 cm, representativas de temáticas que suele abordar. "Son una muestra muy compactada de 3 temas: la infancia como futuro de un país, el paisaje propio de nuestro San Juan como entorno que condiciona e influye notoriamente en las características de la gente que lo habita; y la arquitectura como el espacio donde se vive, como el testigo silencioso de miles de historias, con sus rasgos distintivos propios de esta provincia", señaló Lalanne.



Graciela Manzano

Fotografía digital es la técnica utilizada en una selección de paisajes tomados en diferentes safaris fotográficos, a través de expediciones en 4x4, "la única manera de acceder a esos lugares", dijo Graciela. Allí están la Reserva de la Biósfera San Guillermo, de San Juan; el Cerro Fandango y lugares cercanos al mismo, de La Rioja; La Payunia Malargüe, de Mendoza; y Cono de Arita, de Salta, entre otros. "Elegí estas obras porque me pareció adecuado al entorno donde se realizará la exposición y la naturaleza del bello departamento de Pocito", manifestó.



Analía Russo

"Hago una pintura muy seducida por el dibujo, fondos abstractos con figuración, ya que mi temática versa mucho sobre la figura humana. Tres de ellas han sido expuestas en muestras individuales, en pandemia, y otra es inédita. Creo que son obras que por su contenido deberían verse aún más. Los públicos son distintos, como también este espacio, dan otra apertura al discurso", comentó Analía sobre sus tres obras que superan el 1,20 m y una más pequeña, trabajadas con técnica mixta, usando tintas, acrílicos, óleos y elementos no tradicionales como brea y café.