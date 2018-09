Acru es una de las nuevas figuras del rap. Abajo: Hit tha Beat tuvo un masivo cierre anoche en la Plaza de la Joroba.

Agustín Cruz, conocido como Acru en el mundo del hip hop, comenzó batallando en freestyle y rápidamente se convirtió en una de las figuras del momento en el rap. Con su primer disco bajo el brazo (El origen, que en Spotify superó en reproducciones a más de un consagrado artista) actuó anoche por primera vez en San Juan. Fue ante una multitud, que se dio cita en la Plaza Hipólito Yrigoyen, donde desde temprano tuvieron lugar las últimas batallas del Hit Tha Beat, el convocante festival de hip hop que se realizó en San Juan desde el jueves y que tuvo más de 1.200 inscriptos del país y del exterior.



Antes de su actuación, el joven MC (Maestro de ceremonias, cómo se le llama en el hip hop al rapero) de 21 años a quien algunos llama el "Spinetta del rap", habló con DIARIO DE CUYO sobre el momento que atraviesa el hip hop, sus sensaciones ante su éxito, expectativas y proyectos.



-¿Cómo vivís esta explosión que atraviesa tu carrera?

-Bien, lo vivo con tranquilidad, con la ansiedad que implica, las ganas de profesionalizarme y armar lo necesario para cada evento; dar lo que hay que dar, estar conforme con la presentación. Así que vivo este momento contento, con hambre... es algo que soñé y estar viviéndolo después de tanta entrega, es un gusto. Pero sí, lo tomo con seriedad, con felicidad de vivir este momento y quiero disfrutarlo más que nada.

-En Spotify competiste con grandes de la música y les ganaste en reproducciones, ¿qué te pasa con eso?



-Lo vivo con naturalidad porque eso se fue dando y está buenísimo la verdad. Nos empuja a que cada trabajo tenga más calidad en todos los sentidos, en composición, el sonido, la forma de comunicar lo que queremos decir. Sí, es obvio que es un gusto que lo que estamos haciendo tenga alcance, que la gente conecte, que tenga unos números que nos permita acceder a lugares.

-¿Cómo ves este momento del auge del freestyle?



-Creo que a cada género le llega su oportunidad; un momento de mayor visibilidad y también de afirmarse, en este caso es lo que está pasando con el hip hop en general, con la movida urbana. El freestyle fue una puerta con la que muchos chicos como yo pudimos mostrar nuestra expresión artística y sigue siendo así para muchos pibes y pibas del país. Está en un momento re lindo, se le permite a los chicos acceder a una rama de expresión que antes estaba como oculta y ahora desde una plaza, Internet, está visible y está pasando. Va en aumento y al alcance de todos.



Estoy feliz con lo que está pasando, me gusta el freestyle, lo que permite, lo que a mí me hace sentir. Fue una gran puerta y un puntapié para que yo pueda mostrar mi música.

"Vivo este momento contento, con hambre. Es algo que soñé y estar viviéndolo después de tanta entrega es un gusto". Acru.



-¿Te acordás de esos momentos que te hicieron notar que estabas haciendo carrera?



-Fueron varios momentos, desde que empecé mis compañeros de equipo, mis amigos del barrio me estimulaban a ir a las competencias, ese aval de gente que estaba en la misma, fue un disparador. Después fuimos participando de eventos, la gente acompañaba y se notaba un cariño que a veces uno no sabe por qué es, eso también me marcó. Y cuando empecé a publicar mi música en plataformas digitales, empecé a ver respuestas, comenzaron a llegar mensajes y la música empezó a tener otro peso a nivel de reproducciones, hubo gente que se tatuó frases mías; ahí decís "algo está pasando"



-¿Hoy con las redes, al artista no le hacen falta los medios tradicionales?



-Hay que utilizar todas las puertas, pero hoy las redes son los nuevos medios tradicionales. Estamos en un momento de cambio, los jóvenes están más atentos a lo que pasa por la compu y el celular, que a lo que pasa en la tele o en la radio. Hay que hacer un trabajo en las redes, porque sólo con ser bueno, con lo que hacés, no alcanza. Hay mucha gente que es muy talentosa, pero por no hacer un manejo de redes no se puede acceder a su música, no lo usan como vidriera.



-¿Con qué no transás?



-Lo que nos llevó hasta este punto es ser uno mismo, ser auténtico, no transaría con ser poco leal conmigo mismo. Mi música está atravesada por quien soy y mientras yo esté atado a esa creencia, y crea en lo que estoy haciendo, ese es el camino.



-Algunos te llaman el "Spinetta del rap", ¿qué sentís con esa comparación?



-(Risas) Es un apodo con cariño e increíble que empezó a aparecer hace un año y medio o dos, no sé cómo. Me pone loco y feliz que me hagan referencia al Flaco, pese a que nuestra música es súper distinta, es un gusto porque fue un artista increíble, símbolo del país. A mí su música me encanta, me crié escuchándola. Es una linda referencia. Puede ser también porque me dicen que somos parecidos, los dos tenemos cara triangular, me decía mi papá. Es un gran orgullo.