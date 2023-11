El Museo Franklin Rawson se prepara para vivir el acontecimiento más especial del año, con una velada que es ya una esperada tradición: La Noche del Dibujo, que tendrá su 8va edición la semana próxima, el jueves 16. Como cada año, el complejo dará la bienvenida a los apasionados de este arte, profesionales y aficionados, para que den rienda suelta a su creatividad en las distintas estaciones de dibujo; pero además ofrecerá nuevas propuestas.

"En esta octava edición lo que se hizo fue convocar a un grupo grande de artistas que representen la escena de San Juan en el ámbito de la producción visual, pero sobre todo que tengan su incursión o que su trabajo sea visible en la producción del dibujo, que para nosotros es tan importante. Los artistas son de amplia trayectoria, reconocidos en el medio; y una característica especial es que convocamos a artistas de San Juan centro y de zonas más alejadas, muy importante porque estamos haciendo trabajo en territorio" afirmó a DIARIO DE CUYO el director del museo, Emanuel Díaz Ruiz.

Invitados por el Museo, harán sus trabajos en vivo Agustín Avarca, Mauricio Camargo, Humberto Costa, Marcos Díaz, Juan Failla, Adrián Fernández, Isabel Fernández, Carlos Gómez Centurión, Silvina Martínez, Franco Méndez, Eric Nobre ,Victoria Oro, Sonia Parisí, Eliana Perniche, Daniel Quinteros, Cecilia Rabbi Baldi, Lolo Riquelme, Analía Russo, Alberto Sánchez, Natalia Segurado, Lucas Sepúlveda, Duilio Tapia, Marcelo Uliarte, Laura Valenzuela, Alecram Anavi Zeláznog, Fabiana Zito y Alejandra Carabante. A ellos se sumarán agrupaciones de ilustradores como ADA, Croquiseros Urbanos de San Juan, Bus del croquis, Arq. Fernando Giudici y alumnos de arquitectura; y los colectivos 18 mundos y La Nello.

Pero además de los dibujantes, también serán de la partida "las grandes casas de la producción artística", como el funcionario llamó a la Escuela de Música, la carrera de Letras con su especialidad de Teatro; y el Departamento de Artes Visuales -todos de la UNSJ-; como también academias y compañías independientes de danzas.

"Por primera vez se van a unir las grandes producciones como es la producción visual contemporánea, la música, el teatro y la danza. Las cuatro grandes artes van a estar en esta acción en conjunto", marcó. "Para nosotros va a ser muy importante la presencia de bailarines porque ellos van a ser parte de los modelos vivos, es decir que no sólo bailarán, sino que también van a estar haciendo performances en determinados momentos y lugares, para que los dibujantes se inspiren en sus acciones frente al papel", explicó el director. Lo mismo sucederá con las intervenciones teatrales. Por ejemplo, habrá tango de alta performance con Proyecto Tango San Juan y taller de tango con Eliana Villarroel; y los estudiantes de la carrera Estudios Teatrales desarrollarán propuestas que también servirán de motivación o modelo para los dibujantes.

Por su parte, pequeños ensambles o solistas, alumnos del Departamento de Música, interpretarán fragmentos de obras; y alumnos de la carrera de Artes Visuales realizarán distintas acciones. En ese marco se dará la presentación de la escena performática del proyecto "Escenas Operísticas en entornos remotos" con artistas invitados del IEV- FFHA de la UNSJ.

"Todos van a estar articulando para que esto pueda suceder sincrónicamente en cada uno de los espacios. Es un evento que no maneja un carácter muy riguroso de tiempos o de formas. Nosotros tenemos pautados ciertos horarios de inicio y de fin, para que las acciones no se superpongan, pero, bueno, es el público finalmente quien va activando y desactivando cada una de estas acciones y eso es lo importante o lo entretenido de esta Noche del Dibujo" relató el director sobre la dinámica del encuentro, que calificó como preparatorio de la Bienal Nacional de Dibujo, que tendrá lugar el año que viene. "Es una manera también de que los artistas se vayan adentrando en el circuito, que vayan celebrando o festejando ya estas acciones", expresó, no sin hacer énfasis en la invitación a toda la comunidad.

"Como siempre se apunta a que sea un espacio de confluencia y de conjunción de todas las edades, ya que está planificado para todo el público, sea gente aficionada a la producción visual o profesional. Incluso para nosotros también es muy importante contemplar a la familia, a los que no están habituados a esto y también a los niños (NdeR: habrá un rincón infantil con docentes que los guiarán en actividades lúdicas), que son los primeros referentes en las acciones", resaltó Díaz Ruiz. "Esperamos vivir una noche con mucho público, una noche cargada de experiencias", cerró.



EL DATO

Noche del Dibujo. Jueves 16 de noviembre, de 19.30 a 22.30 hs, MPBA Franklin Rawson (Av. Libertador 862 Oeste). Entrada libre y gratuita.