Hoy, el Teatro Sarmiento se sacudirá con el poder de maestros de las guitarras. Por primera vez en la provincia y en el marco de una gira por el país, Jennifer Batten -conocida como "la guitarrista de Michael Jackson", con quien estuvo 10 años desde 1987- brindará una clínica y un show, de la mano de su colega norteamericano Vernon Neilly; y junto al argentino Marcelo Roascio. Cumbre que contará con la participación de músicos sanjuaninos.

Jennifer Batten.

La figura de la velada, Batten, también trabajó con Jeff Beck entre 1998 y 2001 y en 2016 fue parte de la gira "The Ultimate Guitar Experience" junto al ex Scorpions Uli Jon Roth y al guitarrista Andy Timmons. En medio, desarrolló su carrera como solista, registrando distintos discos como "Above, Below and Beyond", "Momentum" y "Whatever". Por su parte, Neilly es productor y actor. Nacido en Bahamas y Top 10 de los charts Billboard, entre sus últimos trabajos se destacan "A Tribute to Steve Wonder" y "Outta Time". Finalmente, el crédito nacional, Roascio, integró el combo Manal y lidera el grupo de rock instrumental RCM, habiendo editados 4 CDs.



La cita es esta noche a las 21 hs. Entradas gratis, a retirar en el Teatro Sarmiento en horario de 8 a 14 y de 18 a 20 hs.

Vernon Neilly.

Marcelo Roascio.