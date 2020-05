Para los amantes del séptimo arte, aquellos que disfrutan verlo en pantalla grande tienen una privación extra durante esta cuarentena. Para ellos ningún servicio por streaming puede suplir esa ceremonia que implica ir al cine. Aunque el regreso de las salas aún es impensado, una cadena de cines con salas en San Juan está analizando otra opción: montar un autocine.



Se trata de CPM Cinemas, que funciona en el Espacio San Juan Shopping en Rivadavia, en cuyo estacionamiento podría llegar a funcionar esta modalidad de proyección en la que los espectadores permanecen dentro de sus vehículos para ver la película.



Karina Pirillo, gerente de Marketing de la cadena CPM adelantó a DIARIO DE CUYO que está avanzado el proyecto de la empresa para abrir un autocine aquí y que trabajan en conjunto con el shopping y el municipio de Rivadavia para aprobar los protocolos sanitarios necesarios para resguardar al público y a los trabajadores del cine. Aunque aún no hay fecha probable de debut, en sus redes dejan trascender que podrían proyectar Bloodshot, la última de Vin Diesel.



"El proyecto tuvo buena repercusión cuando publicamos la noticia en las redes, es algo que el público está esperando, cine y teatro son de los rubros más afectados. "Mientras esperamos las autorizaciones municipales, provinciales y nacionales; la parte operativa ya está desarrollando esa instalación de pantalla y capacitación del personal, estamos trabajando en conjunto con shopping y con el encargado local del cine, Martín Romero. Buscando la mejor calidad y dentro de esta problemática mundial poder reactivar algo tan lindo y que los espectadores están pidiendo" sostuvo Pirillo para quien el autocine quizás sea "algo que vino para quedarse, en la nueva normalidad" que pueda darse a medida que se abra la cuarentena.



Entre los detalles técnicos para el funcionamiento del autocine, Pirillo contó que prevén instalar una pantalla de unos 15 metros de largo por 7 de alto y que el sonido será a través del estéreo de cada vehículo, por modulación de FM, es decir que la radio del auto funcione será requisito indispensable.



En cuanto a la cantidad de autos y cuántas personas en cada uno, serán detalles que irán afinando, pero por lo pronto la gerente consideró que podrían ser dos o tres por vehículo, cumpliendo medidas sanitarias, es decir usando tapabocas. Las entradas se sacarían por Internet y así se minimizaría más el contacto. También estudian que funcione el candy bar y quizás otros servicios gastronómicos del patio de comidas del shopping.



A la espera de la aprobación de los permisos necesarios, CPM parece avanzar con la idea a paso firme. Mientras tanto, consultados por este diario, las otras dos salas, Cinemacenter y Play Cinema aseguraron que no tienen en sus planes armar algo parecido.



Desde las salas de Patio Alvear, el encargado Gustavo Vargas, dijo que no les parece algo rentable, así que lo descartaron por completo tras una evaluación.



En tanto que la cadena nacional Cinemacenter, dio sólidos argumentos por los cuales abrir un autocine no es un opción para ellos. "Montarlo no es algo económico, dado que requiere de una estructura de pantalla que soporte vientos (por sobre todo en una ciudad como San Juan con el viento Zonda). Se están ofreciendo alternativas en el mercado de pantallas inflables, pero no están dentro de los estándares de calidad que como exhibidores de cine entendemos que el público debe recibir, además de que la zona, nuevamente por los vientos, no sería la adecuada para implementar las de este tipo" dijo a este diario desde Buenos Aires Gabriel Zamora, gerente comercial de Cinemacenter.



Por otro lado, en Cinemacenter evalúan que el gasto de un autocine significaría restar al mantenimiento de empleados. "Nuestro objetivo es sostener las fuentes de trabajo y las instalaciones de las salas, para poder recibir a nuestros clientes para ver y disfrutar cine en el cine cuando todo esto pase. No pondríamos destinar recursos para poner en marcha un proyecto que requeriría de una inversión importante para que funcione por un tiempo limitado y con resultados inciertos, y por hacer eso poner en riesgo el trabajo de nuestra gente" aseguró.



La ejecutiva reveló que en algunas provincias, a cargo de los gobiernos, "que han buscado generar estos espacios como una alternativa de recreación para sus ciudadanos, en instalaciones necesarias, con acceso ordenado por turnos o patentes y con acceso gratuito", han sido convocados para ser parte de licitaciones para prestar el servicio de proyección de películas al aire libre.



"En caso de haber algún proyecto, público o privado, que requiera de la contratación de los servicios y proyección, podríamos sin duda evaluarlo dado que obviamente contamos con los equipos específicos para hacerlo y el personal capacitado también. Por el momento, para el caso puntual de San Juan, no hemos tenido solicitudes de este tipo" concluyó.



También es una realidad que la industria del cine, la de Hollywood sobretodo, aplazó todos los estrenos, algunos hasta 2021. Para fines de julio y agosto quedaron Mulan y Mujer Maravilla 1984, pero según aportan desde Cinemacenter, las fechas en Argentina dependerán que de los cines del país estén abiertos en su totalidad o al menos en su mayoría. "A las salas de cine las cerró la pandemia, pero sólo las puede abrir Hollywood o tanques de producción nacional, como el caso de Corazón Loco, protagonizada por Adrián Suar, que tenía su estreno previsto originalmente para mediados de marzo", que no ocurrió.



Sólo resta esperar para saber si se podrá cambiar el sofá por la butaca del auto para comer los pochoclos.

Ya funcionando en otros lugares

La posibilidad de volver a ver cine en pantalla grande durante la pandemia ya es una realidad en algunos lugares, donde bajo ciertas medidas sanitarias habilitaron autocines. Muy cerca, en La Rioja, comenzará a funcionar en estos días un autocine gestionado y financiado por el Gobierno riojano. Fue idea de la Agencia de Espacios Públicos y Eventos provincial, que programó este formato de proyección en el playón del estadio llamado Súper Domo, donde colocarán una pantalla suspendida a 8 metros de altura y tendrá capacidad para 100 autos, según confirmó el secretario del área Yamil Menem. Habrá proyecciones tres veces por semana y los fines de semana con dos horarios por noche, con entrada accesible y el audio será a través de la radio del auto.



En Europa, a falta de festival, en Cannes, en un predio al lado de la playa, también colocaron una pantalla al aire libre para que los espectadores disfruten del cine desde sus vehículos.