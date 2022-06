La defensa del actor Juan Darthés, que está siendo juzgado en Brasil por una denuncia de violación hecha por la actriz Thelma Fardin, anunció hoy que apelará ante las cortes superiores el fallo de un tribunal de segunda instancia que confirmó la competencia del juez federal Alí Mazloum, de la ciudad de San Pablo.



"Vamos a apelar a las cortes superiores de Brasilia", dijo a Télam uno de los abogados que llevan adelante la defensa de Darthés en Brasil, Euro Bento Maciel.



Según el letrado, una apelación será realizada ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ, tercera instancia) luego de que la sala quinta de la Cámara de Apelaciones de San Pablo aceptara un recurso de la fiscalía y de la defensa de Fardin para no demorar más el caso y dejar la competencia en manos de la justicia federal.



"El mismo tribunal que había aceptado un recurso de la defensa para que el caso pase de la justicia federal a la justicia estadual (común), en forma sorprendente, poco usual y absurda volvió atrás con su decisión", se quejó el abogado Maciel.



En ese marco, el abogado se negó a precisar si el juicio será retomado en forma inmediata.



Por su parte, el abogado de Fardin, Juan Pablo Gallego, dijo a Télam que "no cree" que el objetivo sea pasar de la justicia federal a la justicia común.



"Lo que quiere Darthés es no finalizar el juicio y que tenga que empezar de nuevo", sostuvo y agregó que la defensa especula "con los plazos de prescripción" de la causa.



Explicó que "el transcurso del tiempo va a facilitar una maniobra de Darthés para que la acción prescriba: el tratamiento que hoy plantea la defensa llevará no menos de tres o de seis meses" para su resolución.



"Para fines de este año pueden plantear la prescripción", dijo, pero agregó que "nosotros ya invocamos la normativa convencional internacional que obliga a Brasil" a respetar la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) -tratado internacional adoptado por la Asamblea General de la ONU- que obliga a ese país "a no vulnerar los derechos de Thelma".



En ese sentido, Gallego recordó que notificaron el pasado 28 de marzo al Tribunal de San Pablo que "se estaban vulnerando derechos y garantías de Thelma contenidos en la Convención porque en el momento de los hechos denunciados (2009) ella era menor.



La sala Quinta del Tribunal Regional Federal 3 de San Pablo rechazó los recursos llamados "embargos de declaración" hecho por la defensa de Darthés, y por lo tanto mantuvo el caso en manos de Mazloum, quien en noviembre pasado había iniciado audiencias con ronda de testigos, que se detuvieron en febrero.



Darthés, cuyo nombre real es Juan Pacífico Dabul, es brasileño de nacimiento y se radicó en su país con su esposa e hijos luego de haber sido denunciado por violación en Argentina, donde hizo su carrera artística.



Fardin había publicado en su cuenta de Instagram el 13 de mayo pasado que las dilaciones en las audiencias del juicio por abuso, que lleva adelante contra Juan Darthés en los Tribunales Federales de Brasil, "ponen en juego la prescriptibilidad del delito".



Diez días después, los abogados de la actriz anunciaron que denunciarán ante la ONU las dilaciones en el juicio "ante la omisión de restablecer garantías de Fardin".



El proceso empezó en diciembre de 2018 cuando Fardin presentó en Nicaragua una denuncia por abuso sexual agravado contra Darthés, por un hecho cometido en 2009 durante una gira de la novela argentina "Patito Feo", cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años.



A mediados de 2019, Nicaragua requirió la apertura de un proceso penal contra el actor por considerarlo autor directo del delito de violación agravada. Entonces, el caso fue acogido por el Ministerio Público Federal (fiscalía) de San Pablo.



El proceso judicial, del cual participaron tres países -la Argentina, Brasil y Nicaragua-, tuvo 11 testigos, que declararon de manera virtual el juez Mazloum, quien interrumpió el debate oral en febrero pasado ante un planteo realizado por la defensa.