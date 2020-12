Eliana Villaruel y Daniel Fernandez.



El tango siempre fue y será el abrazo, cercanía, uno y otro. Pero el espíritu milonguero atraviesa hoy una difícil contrariedad: la pandemia quebró aquel abrazo. Por eso, las cinco grandes milongas que se desarrollan tradicionalmente en la provincia -Club Sirio Libanés, Parque de Mayo, La Fulana, Café del Auditorio y la Milonga Itinerante- tuvieron que suspenderse. Esa imposibilidad de bailar puso a la Asociación de Milongueros de San Juan a trabajar desde otro lugar. Finalmente, luego de un largo proceso de construcción y planificación, se llegó al consenso de continuar con el festival San Juan Respira Tango, no suspenderlo, puesto que se tratará del único encuentro propio del año.



Serán tres jornadas consecutivas desde el 11 al 13 de diciembre, en tres locaciones diferentes: el Centro Cultural Estación San Martín, el Paseo Sarmiento de Rivadavia y en el parador La Pericana, al pie de la Quebrada de El Zonda. Escenarios de una tercera edición más que atípica, porque el corazón de este encuentro de los tangueros sanjuaninos, la milonga, estará ausente; dado que no están dadas las condiciones sanitarias para que el público baile de manera colectiva en un mismo espacio, ya que aún no hay protocolo previsto para ello. Alfredo Estévez, presidente de la Asociación de Milongueros, comentó a DIARIO DE CUYO que: "Lo venimos discutiendo hace varios días, pero no tenemos protocolo para la milonga y lamentablemente por ahora no podemos implementarla", resaltó.



Sin embargo, la Asociación que organiza desde 2017 esta actividad -excepto 2019-, tiene como alternativa montar una serie de espectáculos para el tango escenario y al aire libre, con participación de espectadores y respetando el distanciamiento; así que celebrar el Día Nacional del Tango no será tan gris.

Natalie Oliva y Jorge Arce.



En la primera noche, el viernes 11 de diciembre, Claudio Rojas y Rolando García Gómez serán las figuras centrales que brindarán un recital, acompañado de una performance coreográfica de los bailarines Nina Pignatari y David Rodríguez, Natalie Oliva y Jorge Arce; y Eliana Villarroel y Daniel Fernández. Las tres son parejas convivientes que han estado preparándose para esta función. Sobre el antiguo andén de la estación San Martín, se expondrá una muestra fotográfica a cargo de Alejandro Barrios, que dará un registro visual de la historia de la asociación que cumple cinco años de existencia.



Para la segunda fecha, el sábado 12 a la noche, la acción se trasladará a la Casa de la Cultura y el Paseo Sarmiento de Rivadavia. Allí se realizará una exposición de los objetos más atractivos de la colección armada por el fallecido Dr. Amín Raed (que fueron parte de su Museo del Tango) y cuyo ese patrimonio está actualmente bajo custodia de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Rivadavia. Y habrá, además, un homenaje a personalidades locales en reconocimiento a su labor cultural por el fomento del tango en la provincia. Las distinciones serán destinadas a Gerardo Lecich, Hugo Cárdenas y Marian Abraham; más una mención a Orlando Navarro, un conocido cantautor de la Esquina Colorada; la Asociación de Milongueros y el Taller de Tango Municipal que lleva 13 años de actividad.

Nina Pignatari y David Rodríguez.



La tercera fecha, de clausura, tendrá como escenario natural la Quebrada de Zonda. Allí, Melodía Leiva, Hugo Cárdenas y Orlando Tejada serán los anfitriones; y los espectadores podrán apreciar el último show, sujeto a protocolo. También habrá performance coreográfica y proyecciones audiovisuales.



A la hora de hacer balances de forma temprana, el presidente Estévez rescató lo positivo de un año fracturado: "Fue muy atípico todo para la comunidad milonguera, pero sí trabajamos mucho desde lo institucional, en la planificación de protocolos, en la realización de clases y talleres virtuales y de haber conseguido un espacio de formación en el Teatro Sarmiento gracias al Ministerio de Turismo y Cultura. Participamos también en el evento del Día Internacional de la Danza por lo tanto, a pesar de todo, pudimos articular de manera más fluida con otras instituciones', comentó el referente de la asociación.



Financiado por el programa Emprendedor Cultural, la tercera entrega de San Juan Respira Tango, pudo ser posible, pero más allá de todo esto, los milongueros no abandonan la esperanza de volver a abrazarse y a compartir esta pasión de sacarle viruta al piso, de a dos, en comunidad.

Día Nacional del Tango

Rinde tributo a Carlos Gardel y a Julio De Caro, dos íconos de esta expresión cultural argentina. De Caro era la música. Gardel, la voz, como los máximos exponentes nacionales. Ambos coincidieron en la misma fecha de nacimiento, por ello, la idea de celebrarlo fue concebida por el compositor y productor artístico Ben Molar.

PROGRAMACIÓN

Fecha 1: Viernes 11 a las 20hs. Claudio Rojas y Rolando García Gómez. Parejas de danza de tango escenario. Muestra fotográfica de Alejandro Barrios. Centro Cultural San Martín (España y Mitre). Gratis.

Claudio Rojas y Rolando García Gómez. Parejas de danza de tango escenario. Muestra fotográfica de Alejandro Barrios. Centro Cultural San Martín (España y Mitre). Gratis. Fecha 2: Sábado 12 a las 20hs. Exposición Museo del Tango Carlos Gardel. Homenaje a artistas y referentes locales del tango. Donación de un mural pictórico por Jorge Cortez. Paseo Sarmiento (Rastreador Calívar y Avenida del Libertador San Martín). Gratis.

Exposición Museo del Tango Carlos Gardel. Homenaje a artistas y referentes locales del tango. Donación de un mural pictórico por Jorge Cortez. Paseo Sarmiento (Rastreador Calívar y Avenida del Libertador San Martín). Gratis. Fecha 3: Domingo 13 a las 21hs. Show de Melodía Leiva, Hugo Cárdenas y Orlando Tejada. Puesta coreográfica con bailarines. Hostería La Pericana, Quebrada de El Zonda. Gratis.

Un patrimonio que vale oro

El Museo del Tango Carlos Gardel fue una creación del Dr. Amín Raed, un cultor y coleccionista de todo lo relacionado con el tango que supo atesorar y que luchó para tener un espacio adecuado donde albergar los más de 1.800 objetos históricos. Vitrolas, discos, partituras, cuadros, fotografías, archivos fonográficos, entre otros artículos del siglo XX forman parte de un patrimonio de gran valor para la cultura tanguera. Ese acervo está custodiado hoy por la Secretaría de Cultura y Turismo de Rivadavia; y quien administra y realiza su inventario, es Gastón Rodríguez.

Actualmente hay un proyecto municipal para la creación de un Centro Cultural y la recuperación de un espacio físico, donde funcionaría el museo. Además, la Asociación de Milongueros aportará en la creación de un registro fotográfico de todo el patrimonio para una plataforma digital, para que el público pueda acceder al museo también de manera virtual.