Quienes han presenciado a algún recital de Horacio Lavandera, seguramente lo hicieron en el marco de algún espectáculo o festival de música clásica. Sin embargo, algo tan novedoso como atractivo ocurrirá esta noche, cuando empiece a brillar la primera luna del Festival Nacional de Folclore de Cosquín (ver aparte). Junto a la guitarra de Juan Falú y a la voz de Jairo -dos grandes exponentes del ruedo telúrico- el talentoso pianista argentino desgranará perlas del cancionero folclórico, en el marco del homenaje a Héctor Roberto Chavero Aram, conocido por todos como Atahualpa Yupanqui. Y será un lujo -para quienes asistan y también para los que sigan el festival por televisión- escucharlo interpretar en piano solo Malambo Cruz del Sur, de Yupanqui; e Indiecito dormido, firmada por Pablo del Cerro, seudónimo con el que firmaba la esposa de Don Ata, Nenette (Antoniette Paule Pepin Fitzpatrick, 1908-1992), talentosa compositora y pianista francesa. Y, junto a Jairo y Falú, hará Luna tucumana, de Yupanqui y Nenette; y la chacarera La Olvidada, con música de los hermanos Díaz y letra de Don Ata.



"Llevar esta música íntima, con resonancias en el piano muy sutiles, al escenario de la Plaza Próspero Molina, ante miles de espectadores es muy conmovedor, inquietante y por supuesto que me llena de orgullo', dijo a DIARIO DE CUYO Lavandera, que calificó como "maravilloso, muy exigente y enriquecedor' el hecho de trabajar con "personalidades tradicionales' del folclore argentino. "Si bien es verdad que mis presentaciones habitualmente se dan en espacios cerrados y para un público determinado, he actuado en varias oportunidades para público masivo al aire libre, cabe destacar conciertos en el Mosteiro Dos Jerónimos de Lisboa, en Portugal; en el Castillo del Moral en Lucena, España; Palacio Real de la Almudaina en Mallorca, España, entre otros', sostuvo el artista, que llega al escenario que justamente lleva el nombre del gran Yupanqui invitado por la comisión organizadora y "gracias a amigos como los pianistas Daniela García y su compañero Adrián Guevara'

Horacio comenzó a indagar en las creaciones de Yupanqui hace ya varios años. "Mi padre me había comprado unas partituras de él y me había dicho que eran muy interesantes porque la compañera de Yupanqui había sido una gran pianista. Hace un tiempo tomé Luna tucumana y preparé una obra muy contrapuntística, que se puede escuchar en mi canal de Youtube. La partitura estaba firmada por un desconocido para mí, Pablo del Cerro. Me llamó la atención y me puse a investigar primero por Internet y descubrí un mundo a explorar. Viajé a Córdoba, me contactaron con la cantante Mery Murúa, a quien le mostré mi grabación y enseguida me contactó con Roberto Héctor, "El Coya', hijo de Atahualpa y Nenette', relató Lavandera, para quien la poesía de Yupanqui "es de lo más logrado de Argentina'.



"Es una poesía que emociona cada vez que uno la lee. Desde que tomé por primera vez Luna tucumana me di cuenta de que era una obra muy pianística. El efecto de las notas repetidas está muy cerca de los compositores que le gustaban a Nenette, como Brahms y Schumann', señaló. "Está claro que la formación académica de Nenette le pudo dar refinamiento a la música de Yupanqui, logrando un nivel de sofisticación en su música, donde hay un punto más de elegancia en las frases y también del final de la forma', opinó el pianista, que desde hace un tiempo está interesado en incluir compositoras en su repertorio, como Clara Schumann y Fanny Mendelssohn. "Es algo muy enriquecedor', marcó. Y es en esa línea que ha grabado las obras de Yupanqui-Nenette, que pueden escucharse en su canal de YouTube.



Ahora bien, rescatar, sacar a la luz, visibilizar a Nenette ¿podría, de algún modo, afectar el prestigio del famoso folclorista? fue la pregunta. "Lo desconozco, su forma de trabajar -en palabras de su hijo- era simbiótica', respondió Lavandera. "En ellos se nota simbiosis por su amor y el amor por la música', acotó el músico. "Es una obra que está atravesada por el trabajo de los dos. Luego, las cuestiones técnicas y resonancias están muy vinculadas a la escritura idiomática del piano en algunos casos, por lo tanto muchas ideas pudieron ser de Nenette', sumó quien cuenta entre sus preferidas a Luna tucumana -'me parece una obra maestra desde todo punto de vista'- y a Indiecito dormido -tiene una música y poesía que pinta el paisaje maravilloso del norte argentino'-



Confiado en que la plaza recibirá gratamente esta propuesta, Horacio valoró como "muy positivo' que se amplíe el panorama musical en estos escenarios. "Será un acierto tanto para los músicos como para los espectadores que están siempre expectantes a las novedades', dijo el intérprete, que en lo personal, contó, siempre está investigando las ramas de la música latinoamericana.



"Me inicié como músico clásico desde mi más temprana edad. Siempre sentí ese ámbito como propio. Adentrarme en nuevos géneros musicales es todo un desafío, no solo por tener un público multitudinario al aire libre, sino porque la música del folclore es de una elaboración muy diferente. Lo que es inherente a mí como intérprete es que siento la misma emoción de sentirme frente al público transmitiendo una obra sublime', expresó.

9 lunas de festival

El homenaje a Atahualpa abrirá el 63ro. Festival de Cosquín, que transmitirá la TV Pública. Esta noche también estarán Yamila Cafrune, Por Siempre Tucu y El Indio Lucio Rojas. Entre las figuras de las siguientes lunas, el domingo se anuncia a La Callejera, Homenaje al centenario de Hamlet Lima Quintana y Los Carabajal. El 23, Facundo Toro, Ceibo, Los Tekis y Los Caligaris. El martes 24, Luis Salinas, Lito Vitale, Horacio Banegas, Los Alonsitos y Coplanacu; y el 25 será el turno de Destino San Javier, Bruja Salguero, Antonio Tarrago Ros, Los Nocheros y Ahyre. El jueves 26, Raly Barrionuevo, Roxana Carabajal, el mendocino Pocho Sosa, homenaje a "Cacho' Valles y Jorge Rojas; y a la noche siguiente Los 4 de Córdoba, Sergio Galleguillo y "El Chaqueño' Palavecino. El 28, Leandro Lovato, Nahuel Pennisi, Soledad y en Postales de Provincia, San Juan. Y el cierre, domingo 29, Néstor Garnica, Franco Luciani y Abel Pintos.