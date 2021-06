La inesperada partida de Willy Crook a los 55 años fue un golpe para todos los que admiraban su gran trabajo y particular impronta. Y entre ellos, para los artistas locales que tuvieron la oportunidad de codearse con este indiscutido pope del funk y fundamental partícipe de importantes bandas del rock nacional (ver aparte). Es que el músico, que el domingo falleció como consecuencia de un ACV que sufrió el 8 de junio, tuvo cruces muy especiales y memorables para los sanjuaninos: en un par de oportunidades que llegó a la provincia para actuar con los Funky Torinos tuvo como teloneros a los Gato Naraja, la banda que tenía como vocalista a Sebastián Herrera (Catfonk) y compartió buenos momentos con ellos y con algunos otros colegas conocidos de la movida local. Y además, la sanjuanina Jimena Collado De Giovannini fue su corista durante tres años, hasta que en 2019 decidió dejar Buenos Aires y volverse a su tierra.



"En algún momento nos encontraremos, te quiero con el alma y lamento profundamente no poder abrazarte y despedirte en este momento. Nos volveremos a encontrar, oh sí", escribió en sus redes Jime, quien conoció a Crook a través de su prima Cande Buasso (quien eventualmente cantó como invitada con el grupo). Luego de escucharla, Crook contactó a Jimena y la invitó a sumarse a su troupe, una "sorpresa increíble" para la joven cantante, que por entonces vivía en Buenos Aires y no dudó en dar el sí.



"Hemos laburado muchísimo durante tres años, hemos grabado muchas cosas juntos y fui la única corista fija que tuvo. Era impresionante, excelente músico, no te podías imaginar el mundo que había en él. No creo que conozca a nadie igual que él. Además me sentí sumamente cuidada y protegida por él en el ambiente de la música, que es bastante misógino a veces, y él siempre defendió y preservó mi lugar como mujer y como corista. Impresionante como músico, como maestro", subrayó en diálogo con DIARIO DE CUYO Collado, quien contó como dato curioso que al ser todos en la banda músicos sesionistas, no ensayaban. "Él pasaba las partes, nosotros marcábamos y después íbamos y tocábamos. Interesantísimo. Fue la mejor experiencia que tuve, lo más lindo y me hubiese gustado, como dije, poder haber cantado un tema más con él", expresó la artista, que en una oportunidad, de gira por Cuyo, pudo mostrar en San Juan su trabajo con ellos. "Se me fue la persona que más admiraba musicalmente en este mundo. Por su talento y como persona. Se fue una parte de mí con el embajador del funk. Además de jefe en el laburo éramos amigos. Y aprendí mucho de él", añadió conmovida la cantante.



En esa misma sintonía se expresó Sebastián Herrera, que, como vocalista de Gato Naranja, pudo cumplir el sueño de conocer a su ídolo y cantar con él. "Me quedo con este recuerdo hermoso de hace unos años en el Teatro Municipal, donde funkeamos y grooveamos hasta el amanecer! Hasta siempre crack!!!!!", escribió en sus redes, recordando aquella increíble noche de mayo de 2017 -de la que Jime y Cande también fueron parte-; su segunda vez como teloneros de la Funky luego de la de 2016 en Primer Piso (Hugo Espectáculos). En las dos oportunidades tocaron juntos una canción de Gato Naranja.



"Mi adolescencia fue marcada fuertemente por la música, más por el funk que por otros géneros. Un día un compañero de la secundaria me preguntó si conocía a Willy Crook, no me olvido más de un casette del disco Big Bombo Mamma, ya la primera canción me trasladó a otro universo. Desde ese momento comencé a indagar quién era Willy, alta historia detrás tenía, pero lo que más me llamaba la atención eran sus canciones, tenían algo distinto, lo voy a catalogar como 'buen gusto'. El tiempo pasó, fui armando bandas hasta que allá por el 2012 nació Gato Naranja & the funky stars. Junto a grandes amigos -Juan Alzamora, Raúl Jofré, Santiago Bruno, Santiago Dragani- decidimos cumplir un sueño hace un par de años y trajimos a San Juan después de muchos años al querido Willy Crook. Mi sensación de verlo y charlar con él... ¡por favor! ¡Un sueño hecho realidad!", contó a este medio Sebastián. "Pero no quedó ahí. Le pedimos si le copaba tocar un tema con nosotros, a lo cual accedió y ahí sí quedé perplejo de poder estar tocando con mi ídolo de la adolescencia. No obstante más adelante volvimos a traerlo, en el Teatro Municipal, donde con taquilla agotada compartimos en una segunda oportunidad escenario, pero esta vez hicimos un videoclip que lo pueden ver en Youtube. La canción se llama Red Funk. Sólo me quedan palabras para agradecer lo que la magia de la música puede generar y comunicar", se explayó Herrera, quien definió a Crook como "un distinto con buen gusto...".



"Un gran músico, humilde y carismático", opinó Luciano Gutiérrez, que también estuvo como invitado en aquella gloriosa velada del Municipal; y que además aprovechó esa visita para organizar una clínica. "Pasamos una tarde muy linda. Los músicos de su banda eran los que daban la clínica, él no estaba comprometido para eso, pero sin embargo se ofreció a acompañarlos y compartir un rato de música, más cerca del público y de una manera más informal. He compartido un par de escenarios con él antes, pero esa última vez tuve la oportunidad de tener un poco más de diálogo con él y hubo muy buena onda, mucho respeto y admiración de mi parte. Siempre me gustó su propuesta musical y la experiencia de compartir escenarios fue altamente placentera. Y su actitud con los artistas y público muy agradable y respetuosa", rememoró Luciano, abonando al buen recuerdo que -además de muy buena música- también dejó Willy Crook por estas latitudes.

Seba Herrera."Me quedo con este recuerdo hermoso de hace unos años en el Teatro Municipal donde funkeamos y grooveamos hasta el amanecer!" tipeó Sebastián Herrera junto al clip de Red Funk, en el show de Gato Naranja con Crook, 2017. En la foto, Crook, Herrera (de lentes), Ema Páez, Raúl Jofré, Juan Alzamora, Luciano Gutiérrez y Santi Dragani.

"Tarde inolvidable y recuerdos imborrables de un fin de semana compartido con el gran Willy Crook & Funky Torinos" tipeó Luciano Gutiérrez, quien en 2017 fue invitado a tocar en el Municipal y también organizó un taller con los músicos de la banda, donde la charla y música con Willy también se hizo presente (foto captura de video).

Variedad y buen gusto

Willy Crook falleció dejando una carrera junto a su saxofón que comenzó en los '80 y que lo puso como referente del funk local; aunque también participó en bandas como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Riff, entre otras; tocó con artistas como Charly García, Fabulosos Cadillacs, Sumo y Andrés Calamaro; fue soporte de David Bowie, Alvin Lee y otros; formó Funky Torinos en 1997 e hizo un gran camino solista con 11 discos. Aunque prefería definir como "acid jazz" o "rhythm & blues" su estilo, dijo que nunca tuvo "un casamiento fanático de género".



Nacido en Villa Gesell como Eduardo Guillermo Pantano Crook, su primera aparición reconocida fue en 1985 en "Gulp!", primer disco de la banda del "Indio" y Skay. En la misma nota con Telam, destacó que haber sido parte de propuestas tan disímiles, como Los Abuelos de la Nada o el Fontova Trío, entre otras, "sin dudas aportaron a consolidar una robusta promiscuidad de estilo" en su cabeza. (Telam)