Por Leonardo Muro

El once veces nominado al Grammy e ícono de la música, Alan Parsons, vuelve al ruedo con un disco de características muy particulares. Por un lado podría tranquilamente ser un álbum que diera continuidad a The Alan Parsons Project, el grupo que conformó junto a Eric Woolfson entre 1975 y 1990, pero claro, sería sin Woolfson quien murió en 2009, de modo tal que aquí está presentando su sexto disco como solista, “From The New World”, un álbum tiene que un hilo conductor a lo largo de sus 11 pistas y sus 45 minutos de duración. El título es en sí mismo un guiño a la “Sinfonía N°9” de Antonin Dvorak, también conocida como “New World Symphony”. En este caso, el título hace referencia al nuevo mundo que nació después de la pandemia, mundo que supuestamente iba a ser mejor pero permítanme ponerlo en duda.

En “From The New World” vuelve al sonido clásico de The Alan Parsons Project, las canciones “Fare Thee Well” y “Obstacles” nos transportan a discos como “Eye In The Sky” (1982) o “I, Robot” (1977) y tiene joyas esparcidas por todo el disco.

El álbum abre con “Fare Thee Well”, que comienza con un patrón de guitarra que hace referencia a “I, Robot”. En “The Secret” continúa expresando su pasión por la magia con una canción que lleva el mismo nombre que su anterior álbum de 2019. Luego llega el primer invitado, se trata de Tommy Shaw, cantante de STYX, quien pone su voz en “Uroboros”.

“Don't Fade Now” también explora el folk con Parsons y PJ Olsson en las voces. La guitarra de Joe Bonamassa puede escucharse claramente en “Give Them My Love”, que incluye también la participación de James Durbin. Bonamassa aparece también en la pista siete, “I Don't To Be Lead Astray”, junto a la voz de David Pack y la participación del productor Mike Larson.

“Obstacles” es un viaje directo al disco “Eye In The Sky”. “You Are The Light” es una canción pop alegre, una canción de amor a la que le habría quedado a la perfección la voz de Jeff Lynne (Electric Light Orchestra).

En la penúltima pista se encuentra “Goin’ Home”, una canción de 1922 que cuenta con letra del alumno de Antonin Dvorak, William Arms Fisher; y la música es ni más ni menos que el Movimiento Largo de aquella “Sinfonía N°9” o “New World Symphony” del checo Dvorak. Música de alto vuelo bajada al mundo terrenal.

Como si esto fuera poco, al final suena la voz Tabitha Fair en “Be My Baby”. Parsons se da el lujo de pegar una composición de Dvorak/Fisher de 1922 con un clásico de las Ronettes de 1963.

¿Qué más se puede agregar de este gran disco? Cada nueva producción de Alan Parsons, lo sabemos, es calidad asegurada, es belleza y sutil majestuosidad. Cada nuevo disco de Parsons es un pequeño gran lujo que todavía nos podemos permitir y “From The New World” es muestra de ello.