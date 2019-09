La diputada electa por la provincia de Santa Fe, Amalia Granata, estuvo presente este fin de semana en Debo decir, programa que conduce Luis Novaresio los domingos por la noche en América.

Allí, el conductor le preguntó si aún tiene que dar cuenta de que para hacer política debe pasar algún examen más, referencia a que carece de formación política, valga la redundancia. "No, ya no. De hecho, ya me siento a hablar con muchos dirigentes mano a mano con un respeto que está bueno, que quizás en un principio no era este", respondió.

"¿Dónde más notabas eso?", repreguntó Novarecio. Por lo que Granata consideró que se daba eso en ambiente de políticos pero diferenció esto de la diputada nacional Graciela Camaño. "Ella no, al contrario, me encanta Graciela como política. Yo admiro a las mujeres, admiro a Vidal, admiro a Graciela...", mencionó.

"A Cristina", acotó el conductor. "No, ahí no. Admiro a mi género, soy muy admiradora de las mujeres empoderadas", continuó Granata. Lo que Norman Briski no dejó pasar. "¿Cristina no es del mismo género? Quizás cambió algo esta semana", añadió.

"Sí pero no es una persona que admire más allá de que sea del género femenino", argumentó la diputada provincial. "¿Y a Eva Perón?", quiso saber Briski.

"Sí. Cuando a mí me criticaban los peronistas, siempre les decía: 'Se olvidan de que Evita venía del mundo del espectáculo'. Y el prejuicio era 'Esa put.. que se cog... al general y mirá dónde está'. Al principio era ese prejuicio conmigo: 'Mirá esta put... que viene del mundo del espectáculo'. Y cuando me relacionaba con los peronistas les decía: 'No se olviden que ustedes tenían a Evita", comparó Granata.

En ese momento, la diputada nacional tomó la palabra para profundizar sobre la trayectoria de Eva Duarte. "Es un mito que Evita viniera del mundo del espectáculo. En realidad era una dirigente gremial de lo que en ese entonces era la ARA (Asociación Argentina de Radiodifusion). Osea, efectivamente hacía novelas en radio pero también tenía una enorme profusión por todo lo que fuera el interés común, anterior a Juan Perón", mencionó.

"No venía del espectáculo, esa es una falsedad que se ha instalado para ponerla en el marco de la fragilidad. Ella era artista pero estaba muy vinculada al sindicalismo de los artistas", añadió Camaño, quien resaltó que tenía 26 años.