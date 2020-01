No te preocupes, gorrino

Que te comemos mañana.

Con el puré de manzana

Con papa fritas y vino.



Tiene el destino porcino

Sangre para la morcilla.

Cerdo que Brahma no chilla

Del chancho queda un suspiro.



Pueden matarlo de un tiro

Porque en la ausencia no brilla.