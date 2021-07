Ángel de Brito no tiene filtro y a la hora de responderle a Jorge Rial, menos. Eso sucedió en un nuevo round cuando el conductor de LAM vio que el flamante periodista de Radio 10 lo ninguneó en la red. Por la misma vía le respondió y sumó una foto de la sanjuanina Beatriz Salomón para liquidarlo.

Jorge Rial se sometió al ya famoso "preguntas y respuestas" de Instagram. Uno de sus seguidores fue directo: "¿Qué pensás de Ángel que te critica siempre en su programa?". Sin problemas para responder, Rial tiró: "¿En serio? De acá arriba no se escucha", dijo sobre su colega, con quien horas atrás se había cruzado luego de llamarlo "picadora de carne" y que éste le respondiera "No tiene vergüenza el choca fititos".

Recogiendo el guante, Ángel de Brito replicó la historia de Instagram con el comentario de Rial y puso: "Desde arriba no se escuchará, pero desde arriba se ve todo", escribió y sumó una foto de la última vez que Beatriz Salomón estuvo en la mesa de Mirtha Legrand, recordando el juicio y la conflictiva relación entre la fallecida vedette y el ex conductor de Intrusos, a quien maldijo en vida.

Pero el tema no quedó ahí. Rial también respondió cuando le preguntaron "¿Por qué creés que en la TV hay Ángeles de Britos, Yaninas Latorre y un sin fin de tóxicos?". Nuevamente chicaneándolo con el rating de LAM, dijo: "Porque los miran. Menos. Pero los miran. Punto".

Cuál fue el problema entre Jorge Rial y Beatriz Salomón

Beatriz Salomón sufrió mucho en el último tiempo. Y no solamente por los problemas de salud que finalmente provocaron su muerte en junio de 2019. El millonario juicio que inició contra América TV, Eyeworks Argentina S.A, Luis Ventura, Jorge Ricardo Rial, Miriam Lewin y Daniel Tognetti, se llevó gran parte de sus energías y angustias.

En 2004, el programa Punto Doc (América) conducido por Daniel Tognetti y Miriam Lewin y producido por Cuatro Cabezas (Mario Pergolini y Diego Guebel), puso al aire una cámara oculta para demostrar que Ferriols canjeaba sus servicios por sexo y que, además, operaba en un quirófano ilegal.

En octubre de ese año, invitados, Salomón y Ferriols acudieron a Intrusos en la noche (Jorge Rial y Luis Ventura), donde, sin aviso alguno, vio la cámara oculta. El escándalo generó el divorcio de la pareja en los peores términos y una lucha judicial. En esa época, la artista tenía una gran presente laboral y personal, pero la historia dio un vuelco total.

En primera instancia, el juez Horacio Aliberti, del juzgado civil número 40, dispuso que todos los condenados debían pagarle a las actriz 14 millones de pesos más costas (lo que ascendía a 30 millones) en la causa que se originó por una cámara oculta que el programa Punto Doc, conducido por Tognetti, le hizo a su ex, Alberto Ferriols, acusándolo de otorgar descuentos a sus clientes a cambio de sexo.

Sin embargo, la Cámara en lo Civil, sala B, revirtió el fallo de primera instancia, rechazando la demanda contra los periodistas y América, y condenando solamente Eyeworks a pagar la suma de 600.000 pesos.

Según la sentencia, no se aportaron pruebas que ameriten condenar a los periodistas, y que además tanto Salomón como Ferriols sabían que estaban siendo grabados en el programa Intrusos a la Noche, y que además tuvieron la posibilidad de retirarse y no lo hicieron.

En noviembre de 2014, Salomón estalló en furia contra Rial al enterarse que el periodista iba a contar "su verdad" sobre el caso Ferriols en su libro "Yo, el peor de todos". "Yo, Beatriz Salomón, te maldigo por el resto de tus días por infiel, trepador, inmundo. Por hacer que nadie me contrate, porque todos te temen. Me quitaste una de las cosas que mas amo, y es mi trabajo, no puedo ejercer mi profesión porque así, como a tu novia, me borraste de todos lados". "Pero te voy a esperar a vos y a tus secuaces hasta el último segundo de mi vida. Más allá de la ley y de la justicia divina", disparó.

En mayo de 2018, y tras esa nueva sentencia, Salomón expresó: "No hay ningún revés. Acá todavía no está dicha la última palabra. Ahora se van a hacer las cosas a mi manera, me van a escuchar, porque soy una india. Se acabó toda la parte burocrática".

