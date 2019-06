Hace una semana, Ángela Torres compartió fotos luciendo unas larguísimas trenzas color rosa y las redes estallaron en su contra: la acusan de apropiarse de la cultura afro.

"Sos blanca. No uses esas trenzas"; "Sacate las trenzas, apropiación cultural"; "Nuestra cultura no es una moda, sacate las trenzas" son algunos de los comentarios que recibió la actriz y cantante.

Algunas críticas fueron un poco más explicativas: "No uses trenzas, es apropiación cultural. Antes yo no lo entendía pero después de hablarlo con afro descendiente comprendí lo que significan para ellos las trenzas y todo lo que hay detrás de lo que alguien puede ver cómo 'un simple peinado' pues, no lo es. Nadie nació sabiendo, yo tampoco lo sabía pero ahora que lo sabés si elegís seguir utilizando algo que no pertenece a tu cultura sabiendo que daña a otras personas...".

Lo mismo le había ocurrido a Lali Espósito, que en su momento, salió a descargarse a través de Twitter. Hasta el momento, Ángela no ha hecho ningún comentario pero puede verse en sus más recientes publicaciones que ya se quitó las trenzas.