La madrugada del sábado encontró a Federico Bal en un nuevo problema. Fue a bailar con sus amigos el viernes a la noche, en Carlos Paz, y al salir del boliche decidió ir a comer una hamburguesa a un local de comidas rápidas.

Los testigos lo acusaron de colarse. Ahí se armó el desastre. Hubo gritos contra Fede y golpes cruzados. Algunos jóvenes se trenzaron con los amigos de Bal.

La escena fue caótica. Hubo personas que terminaron con cortes y golpes que debieron ser atendidos en el hospital.

Fede aseguró más tarde que él no se quiso colar y acusó a los que lo agredieron de estar pasados de copas. Luego hizo la denuncia en la comisaría.

Ahora apareció un nuevo video en el que se ve cómo el custodio de Fede lo saca del local. Después de eso, los agresores siguieron el auto y le exigían a Bal que se baje.

"Eran cinco o seis pibes que empezaron a gritarme cosas. Y al toque que pasa, Ariel, el seguridad de mi vieja, me sacó y me dijo 'ni lo busques' y me llevó al auto. Mis amigos también están lastimados", contó Bal.

Recordemos que el sábado ya habían aparecido algunos videos del escándalo que se generó en el local. Fue realmente una batalla campal:

Fede bal se colo en un Mcdonald's en carlos paz pic.twitter.com/XIPFzIl0Wa — EL REJA �� (@Santi_Vatt) 14 de enero de 2017

También habían circulado videos en los que se escuchaban agresiones a Fede cuando él ya estaba adentro de su auto:

Ahora, en el nuevo video se ve cómo el custodio saca a Fede del lugar.