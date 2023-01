DARÍN Y LANZANI son las figuras estelares del film de Santiago Mitre que llega hoy a "la antesala de los Oscar'.

"Argentina 1985", el elogiado filme de Santiago Mitre sobre el Juicio a las Juntas, encarará hoy la primera parada de la denominada "temporada de premios' en Hollywood rumbo a los Oscar (también fue preseleccionada para los Bafta del cine británico, que serán en febrero), situación ante la cual uno de los productores de la cinta y conocedor de las alfombras rojas, Axel Kuschevatzky, mostró cautela y aseguró que este "es un año bastante impredecible' en materia de galardones. Afincado en Los Ángeles desde hace tiempo, abocado a impulsar los proyectos de su productora Infinity Hill, quien fuera jefe de producción de Telefe no asistirá a la 80ma. gala de los Globos de Oro como entrevistador para TNT Latinoamérica (que transmitirá la ceremonia, hoy a las 22 hs). Esta vez lo hará como invitado por "Argentina 1985', que luego de sus premiados pasos por los Festivales de Venecia y San Sebastián el año pasado iniciará ahora un camino que podría desembocar en los Oscar de la Academia, el 12 de marzo. Hoy en Beverly Hills el film protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani disputará la terna de Mejor Película en lengua no inglesa con la alemana Sin novedad en el frente, de Edward Berger; la belga Cerca, de Lukas Dhont; la surcoreana Decisión de partir, de Park Chan-wook; y la india RRR, de S.S. Rajamouli.



Según Kuschevatzky, este rubro es "la carrera más salvaje de todas este año'. Y explicó: "A diferencia de hace un par de años con Parasite o el año pasado con Drive my Car, donde claramente había una película internacional que se plantaba como la adorada por todo el mundo, este es un año bastante impredecible. La India no mandó la más popular del año a los Oscars pero sí está en otras entregas de premios, y al mismo tiempo hay películas que tuvieron grandes performances pero no necesariamente millones de premios como puede pasar con Sin novedad en el frente, o películas que han recibido premios diversos en festivales como Saint Omer en el caso de Francia o incluso Argentina 1985. Y otras películas que claramente tienen mucho músculo de comunicación atrás como Bardo', explicó el productor.

"Los premios resultan en términos profesionales validantes y hacen que mucha más gente confíe en tus criterios, en tus decisiones y que haya más gente dispuesta a acompañarte'.

Axel Kuschevatzky, productor

Respecto del impuso que este premio puede darle a un film en la carrera al Oscar, el productor señaló que los Globos "tienen como característica junto a los Critics Choice de ser los premios de periodistas de perfil más alto porque son dos organizaciones de premios nacionales', por lo que "tienen peso en amplificación'. "Son amplificadores, tienen ese potencial de instalar dentro de los grupos de votantes la idea de "OK, acá hay algo que no vi, a lo mejor le tengo que dar pelota"', opinó Axel, que también explicó su trabajo como productor de Argentina 1985 en esta temporada.



"Es un momento del año donde hay gira de prensa, se dan entrevistas, se proyecta la película, vamos a las exhibiciones, saludamos a muchísima gente de la industria. Es un momento de mucha exposición, de muchas charlas, de mucho intercambio. Y además normalmente se hacen muchas presentaciones con debate posterior donde los cineastas se sientan y la gente le pregunta cosas. Los participantes a veces son sindicatos, a veces son asociaciones de periodistas o miembros de la Academia. Todas los que tienen películas en carrera hacen esto independientemente de la escala que tenga; Tom Hanks está haciendo campaña, Brad Pitt está haciendo campaña. A nadie se le caen los anillos porque todo el mundo sabe que esto es necesario', marcó quien considera que no solo ganar es valioso para un film, sino también el efecto que genera la nominación.



"Esencialmente (es) darle visibilidad a los proyectos, y eso no te lo da solamente ganar, también te lo da la nominación. Hasta las listas de prenominación generan más curiosidad, un perfil más alto, y eso tiene un impacto, no solo en el recorrido de la película, sino en la carrera de quienes trabajan en las películas. Los premios resultan en términos profesionales validantes y hacen que mucha más gente confíe en tus criterios, en tus decisiones y que haya más gente dispuesta a acompañarte; estudios, inversores privados, cineastas con los que querés laburar, pero hasta que no ven la película en la que laburaste no saben exactamente qué hacés. Entonces el impacto es muy grande, es multiplicador', concluyó. (Fuente: Nicolás Biederman, Telam)

El regreso

Ana de Armas, Jamie Lee Curtis y Quentin Tarantino son algunos de los presentadores de la 80 entrega de los Globos de Oro que volverá a realizarse mañana después de casi dos años de ausencia. La ceremonia, considerada la "antesala de los Oscar' (que se entregarán en marzo) dejó de realizarse este tiempo debido a un boicot de la industria audiovisual norteamericana en 2022, que acusó a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (organizadora de los Golden Globes) de corrupción, prácticas comerciales poco éticas y falta de diversidad. Una de las ceremonias de premios más importantes, los Globos de Oro -que según dijo Kuschevatzky, cuadriplicó la cantidad de miembros e implementó mecanismos más claros "para plantarse más sólido frente a la opinión pública'- buscarán este año recuperar el brillo y hay figuras que aceptaron sumarse, del cine y la TV, como Austin Butler (Elvis), Kevin Costner (Yellowstone), Julia Garner (Ozark), entre otros. Brendan Fraser, protagonista de "La ballena", es el único nominado que dijo públicamente que no asistirá debido a su experiencia pasada con la organización.