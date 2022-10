El futbolista argentino de Galatasaray Mauro Icardi habría despedido a su ex pareja y madre de sus hijos, Wanda Nara, como su representante, según afirmaron medios de Turquía. De confirmarse, la mediática, a quien se la vinculó de tener una relación con L-Gante, se perdería una cifra millonaria.

Según hizo circular el medio local Hurriyet.com.tr, Wanda le habría exigido al club turco que le entregara un millón de euros por representarlo, en concepto del préstamo de Icardi desde el París Saint Germain.

No obstante, el futbolista ordenó que no le dieran ese monto, porque ella ya no ocupa ese cargo.

“El futbolista argentino, por su parte, afirmó que Wanda Nara ya no es su manager y rechazó la solicitud, aduciendo que es ilegal”, explicaron.

Y siguieron: “Icardi no quiere que el Galatasaray le pague a Wanda Nara”.

La reacción de Nara, comentaron, no fue la mejor de todas: pidió que el dinero “sea depositado en su cuenta lo antes posible”.

Wanda Nara regresó a Turquía con su familia

Wanda Nara regresó a Turquía en las últimas horas luego de estar un tiempo en Argentina por trabajo. Durante ese lapso fue cuando se la vinculó con el cantante L-Gante.

En territorio turco, se reencontró con sus cinco hijos y, siguiendo sus promesas, no fue a la casa que compartía con Icardi, sino que fue al Sheraton de Estambul.

El momento con sus hijos fue graficado en su cuenta de Instagram, donde publicó una foto de ellos seis juntos. (NA)