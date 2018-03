"Quien se interese en mi vida, sepa que se trata de una vida osada. He sido amigo de Valentín Alsina, amante en Nueva York y enemigo en mi propio cuerpo. Gitano, astro, llámenme como quieran… Damas y caballeros, en el escenario, siempre estuve solo".

Así, con su salud ya deteriorada, comenzó la serie de Telefe Sandro de América. Pero los últimos días del cantante fueron tan solo un adelanto: el primer episodio de la tira mostró el origen humilde del cantante, sus peleas con sus padres, su pasión por la música y la formación de Los de fuego, su primera banda junto con amigos de la infancia.

Agustín Sullivan interpreta al cantante durante su adolescencia. De familia trabajadora, intentó ayudar a sus padres repartiendo damajuana en el barrio, además de estudiar en el colegio… Aunque no por mucho tiempo: lo expulsaron por su mala conducta.

"No quiero ir más al colegio, no es para mí, quiero otra cosa: quiero ser músico. Voy a triunfar, no voy a ser un vago", le dijo, con la cabeza gacha, el joven Roberto Sánchez a su padre, Vicente (Jorge Suárez), quien le contestó con una cachetada.