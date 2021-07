Un mensaje de su papá, Marcos Aciar, corrió el viernes como reguero de pólvora por Whatsapp. Allí, orgulloso, avisaba que su hija debutaba esa noche en La Voz e invitaba a ver el programa conducido por Marley, el nuevo tanque de la tele, que tomó la posta de Master Chef Celebrity. Y así fue. Segunda en el orden de actuación, llegó a la pantalla de Telefe. Un video fue la carta de presentación de Magalí -o Magaláctica, como se la conoce aquí-, donde la joven de 23 años que vive en Rawson (algunos jachalleros le reclamaron ayer no mencionar sus raíces, donde se grabó el video) contó que hace "canciones de autor, galácticas, tirando a indie, pop, folk', y que la música es su "combustible" y su "razón de vivir". También habló de sus tatuajes, que cuentan historias. Justamente, uno de ellos -"Hoy es el día"- bien podría recordar éste, que para ella marcó un antes y un después.



"Parece una niñita, no?", fue el primer comentario del jurado al escucharla interpretar Hasta la raíz (Natalia Lafourcade) y corrió por cuenta de Montaner, que además fue el primero en voltear. Atrás con Marley, el papá y el novio de Maga celebraban su ingreso a La Voz argentina y ella, emocionada, siguió desplegando su tema, consiguiendo que también Soledad y Mau y Ricky giraran hacia el final de la canción. Lágrimas, bromas y tironeos mediante, Montaner le dijo que le recordaba a su hija Eva Luna, que su equipo no tenía una persona con su perfil, con su "manera de cantar tan original" y que le encantaría guiar su camino en La Voz hasta el final. "Tenés que elegir, preciosa", apuró Lali. "La verdad es que es una decisión muy difícil", expresó Maga, que luego de contar que desde niña cantaba las canciones de La Sole y de decirles a Mau y Ricky que podían ser la mejor opción porque "son como más alternativos", finalmente tiró un "¡pero siempre supe que me iba a ir con vos!", señalando a Montaner. De esa noche, del antes y el después, su protagonista habló con DIARIO DE CUYO.



- ¿Por qué decidiste presentarte en La Voz?



- Fue muy loco. En realidad no iba a ir porque no me animaba, pero por alguna razón las publicidades del casting me aparecían en las redes, como intentando convencerme. Hasta que le dije a mi novio "che y si vamos a Mendoza a un casting de La Voz?". No teníamos un peso pero automáticamente mi novio me dijo "Vamos, no te lo podés perder". Fue todo gracias a su apoyo.



- ¿Cómo fue el casting?



- El casting fue una locura, mucha gente muy talentosa, era hasta intimidante al comienzo, por suerte se hizo antes de la pandemia entonces pude vivirlo en persona y compartir cara a cara con artistas muy grosos. Esperando a entrar a la audición conocí muchos chicos. Eran varias instancias, a medida que iba pasando en el casting me iba motivando más. Fueron muchas horas y mi novio me esperaba afuera y eso me desesperaba más, pero una vez que entré salí llorando de la emoción y le dije: "Gordo, seguro me llaman, me tengo fe!". Y era una fe que nunca me había tenido. Cuando me llamaron de Telefe estaba ensayando con mi banda y literal todos nos abrazamos.



- ¿Y cuando te avisaron que tenías que viajar para la audición a ciegas?



- Mucha ansiedad, mucha expectativa, mucho miedo. Mil preguntas en mi cabeza. Hablaba todo el día de eso con mi familia, quería saber quiénes eran los otros participantes para poder canalizar mi ansiedad por algún lado. Necesitaba hablar con gente que estuviera pasando por lo mismo que yo.



- ¿Qué sentiste en esos segundos en silencio antes de empezar a cantar? Temiste que nadie volteara?



- No lo puedo explicar, sólo recuerdo que me dije a mi misma "Dale Maga, vos podés". Y arranqué!



- ¿Por qué elegiste esa canción? La elección del tema es fundamental, es una sola oportunidad...



- La canción primero me la propuso la producción porque no me decidía jajaja, y al instante dije "sí, ese es el tema". Me acuerdo que con mi papá lo sacamos en la guitarra y lo empecé a practicar.



- ¿Qué pasó por tu cabeza y corazón cuando se dio vuelta Montaner?



- Sinceramente ese momento cambió mi vida. Soñé con ese momento días antes, subí al escenario esperando que eso pasara. ¡Obviamente que fue una sorpresa! Quizás un poco me subestimé a mí misma pensando que no me alcanzaba el talento para que se dieran vuelta, entonces realmente fue una sorpresa muy grande. Mientras cantaba le regalaba la canción, mi voz, todo lo que soy. Y con eso le quería decir "¡Montaner me cambiaste la vida!".



- ¿De una querías ir con Montaner, no dudaste en algún momento?



- ¡Siempre lo quise! Desde el día que me dijeron que viajaba a Buenos Aires y toda mi familia me hacía la misma pregunta yo respondía "quiero poner en Instagram #teammontaner". Un sueño hecho realidad!

- ¿Qué esperás de ese equipo?



- Montaner me dijo que yo le hacía falta en su equipo y yo siento que él me hace falta en mi aprendizaje. ¡Un buen combo!



- ¿Y cuando giraron Sole, Mau y Ricky?



-. Eso me sorprendió todavía más porque fue cerca del final de la canción y ahí fue cuando me dieron ganas de llorar. Cuesta mucho creer que merecés algo tan grande y hermoso.



- ¿Qué crees que los sedujo de tu voz e interpretación?



- Una vez que me vi en la tele entendí muchas cosas. Porque por primera vez escuché lo que decían de mí mientras estaban de espaldas. Una palabra que escuché durante toda mi presentación por parte de los coaches es "diferente". Yo creo que eso les dio algo de intriga. "Quién estará detrás de esa voz de ardillita?" jajaja.



- ¿Qué expectativas tenés ahora de tu recorrido en el programa?



- No lo sé, apenas caigo. No importa lo que pase de ahora en más, quería llegar a muchos y lo logré. Esto ya es inmenso. Representar a mi provincia y el apoyo de la gente es lo más grande que me pasó hasta ahora en mi carrera. ¡Ojalá llegue muy lejos!

Magalí, cara a cara con Ricardo Montaner, a quien había elegido antes de estar ahí, y que la eligió a ella. Abajo, feliz junto a su padre, su novio y Marley.



- ¿Qué le aporta esto a tu carrera?



- ¡Todo! Exposición y reconocimiento, seguramente. Pero lo valiosa que me siento con todos los mensajes de apoyo que recibí me hacen pensar que lo que más va a aportar esto a mi carrera es Amor. Y eso es lo más grande.



- ¿Cómo fue el festejo con tu papá y tu novio cuando salieron de la audición?



- Fuimos a comer ahí en Buenos Aires. Por ahí reíamos mucho y por ahí llorábamos mucho, no lo podíamos creer. Fue hermoso estar los tres, porque ellos son muy buenos amigos entre sí, se bancan mucho. Y además son los hombres más importantes de mi vida. Mi mamá también es muy presente, no fue porque es muy tímida pero su apoyo atraviesa los kilómetros siempre.



- San Juan ahora te sigue por TV, habla de vos... ¿Cómo lo ves?



- Es un proceso caer, aún estoy flasheando mal. Amor, es todo lo que siento. Me explota el corazón.