Haciendo un intermedio entre su disco Discutible -duodécima producción que lanzaron en octubre de 2018- y un álbum pensado para editar a futuro, Babasónicos decidió transitar una nueva ruta con Suficiente, el primer sencillo de un EP que sus integrantes describieron como ecléctico y experimental, en el intento de no quedar anclados a sus clásicos.



"(El EP) representa a la banda que siempre escuchaste como Babasónicos. Somos nosotros, un poco más experimentales y con momentos más góticos", aseguró Diego "Uma" Rodríguez, guitarrista fundacional del grupo que se formó en la década del '90 y, desde entonces, construyó una trayectoria repleta de éxitos que avalan 28 años de experiencia en la que bucearon entre géneros para evolucionar en sus sonidos.



"Yo siento que estoy más conciliado con que somos una banda muy grande, respetada, con mucho prestigio y que tenemos muchos clásicos, pero ninguno de nosotros siente que nos tenemos que recostar en los clásicos, (en los conciertos) nos gusta tocar lo nuevo", agregó el músico del conjunto que se completa con Adrián Dárgelos en la voz líder, Diego Castellano, Diego Tuñón y Mariano Domínguez.



Por su parte, como baterista de la agrupación, Castellano describió a Babasónicos como un "fenómeno".



"Pasa los años y todavía tenemos una esencia que está intacta y creo que tiene que ver con el respeto al arte que hacemos. A la vez, tampoco tomamos tan en serio las cosas... comprometidos con lo que nos gusta, los egos se diluyen para hacer la obra que es en sí lo que nos importa", mencionó otro de los miembros originales del grupo que fue parte del festival de rock Vive Latino, que tiene lugar en México y se desarrolló en noviembre de 2019. Allí, a pesar de la lluvia, la banda mostró su agradecimiento al público azteca con un recorrido a su discografía y la despedida de su último disco Discutible.



En la actualidad, con la presentación de la canción Suficiente, la agrupación caracterizada por explorar temas de corte social, se sumergió en las profundidades del amor con una base rítmica futurista y un video protagonizado por una pareja, cuya relación, no da para más.



"Es como una toma de conciencia en la que el protagonista reflexiona y se da cuenta de todas las equivocaciones que cometió. Eso es la vida misma, a veces darse cuenta es duro pero ¿qué mejor que la verdad?", cuestionó Castellano sobre la canción que ayer estrenó su video, con dirección de Pato Martínez, quien, realizó una interpretación personal en la que muestra la aprehensión del ser humano ante una relación amorosa y el deseo de revivir lo que ha muerto.



"Lo tomó personal y sintió también que, en algún momento, venía arrastrando una relación que a veces las demás personas no ven, pero uno lo lleva encima y en algunos momentos pesa más y otros uno lo quiere abandonar", mencionó Uma sobre el clip de la canción que será parte del próximo EP, material que tendrá una edición especial en vinilo especialmente para México y será presentado vía digital. Si bien, los integrantes aseguraron que no es un distanciamiento con el formato físico, sino un homenaje a este."Creemos que el vinilo es uno de los mejores formatos que hubo para la música, lo digital es algo del momento pero hay que ver qué pasa a futuro. Siempre pienso que, ahora el mundo de la conexión desaparece, en cambio si tienes un CD o un vinilo no importa si no tienes conexión", añadió el batero.



Sobre su agenda de presentaciones, Rodríguez comentó que tendrán que "esperar que pase toda esta situación de cuarentena y reprogramaciones de shows". Sin embargo, los músicos confesaron que el tiempo que permanezcan desconectados a raíz del aislamiento, lo ocuparán para crear, tras sus inicios como parte del Nuevo Rock Argentino con un estilo que bautizaron como Rock sónico transitando géneros como el metal alternativo, el stoner rock, el heavy metal, el hard rock, el grunge, el rock y el folk psicodélico, la electrónica, el hip hop alternativo, el trip hop, la música experimental, el pop-rock e incluso baladas. EFE





FOTO 1. Con otros rumbos. Los integrantes de Babasónicos buscando un camino, más experimental.