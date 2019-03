Baby Etchecopar es uno de los periodistas más transgresores de nuestro país. Su tono verborrágico lo convierte en una de las figuras más explosivas dentro de los medios y esta vez apuntó contra Mauricio Macri, a quien le reclamó un mayor nivel de compromiso ante la delicada situación económica que vive el país.

Durante el ciclo “Basta Baby“, que se emite por A24, tuvo como invitado al cineasta Juan José Campanella y juntos analizaron la realidad política, financiera y social de la Argentina y en ese contexto le expresó al director su malestar con el presidente.

"Los países se hacen de manera difícil, con guerras… Gracias a Dios tuvimos una sola, con muchos héroes. Con arado, amaneceres, industria… No se hacen pensando en quién va a ganar en cuatro años“, fue la reflexión inicial del conductor al abrir la charla con su invitado.

Más tarde hizo foco en las cuestiones económicas como el principal factor negativo dentro de la gestión actual y le reclamó un tono mucho más firme dentro de sus discursos.

Estoy enojado con Macri porque siento que no se juega. No lo digo por él, sino como presidente democrático: no hay una respuesta cojonuda. A veces abro mi programa diciendo: ‘¡Enójese, presidente’ Y el tipo no contesta. Me asusta cuando alguien no contesta“, reflexionó ante la atenta mirada de Campanella.

“Entonces, Etchecopar continuó en su análisis sobre la situación económica de la Argentina y reveló una complicada situación personal que lo afecta directamente dentro de su seno familiar.

“Mis hijos tienen hambre. Los dos trabajan y no llegan a fin de mes. Hoy me llamó uno y me dijo: ‘Papá, estoy desesperado, no tengo plata’. Por más que empatice con un presidente, si me hace sufrir a un hijo yo me enojo“, develó el periodista.