Un snowboarder en busca de adrenalina, se pierde en una masiva tormenta de invierno en High Sierras, donde es empujado a los límites de la resistencia humana y obligado a luchar contra sus propios demonios mientras lucha para sobrevivir.

Título: Bajo cero

Título original: 6 Below: Miracle on the Mountain

Título alternativo: Bajo cero: milagro en la montaña

Actores: Josh Hartnett, Mira Sorvino.

Actores secundarios: Sarah Dumont.

Director: Scott Waugh.

Género: Drama.

Origen: Estados Unidos.

Duración: 98 Minutos

Calificación: Apta mayores de 13 años con reservas

CPM Cinemas

2D Subtitulado: 15.40 - 23.20

2D Castellano: 19.30