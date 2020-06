En la noche del domingo, “Bake Off Argentina, El gran pastelero”, el programa más visto de la televisión nacional, definió a sus cuatro semifinalistas y cada vez queda menos para saber quién será el mejor pastelero amateur del país y el acreedor del premio de 600 mil pesos.

Luego de tres desafíos con el chocolate como protagonista, el jurado decidió que Ángelo era quien debía abandonar la carpa y en consecuencia, Agustina, Samanta, Agus y Damián se convirtieron en los semifinalistas del concurso gastronómico de Telefe.

La noche empezó con un desafío creativo en el que los participantes debían elaborar un postre con distintas texturas de chocolate. En líneas generales, todos cumplieron con la consigna y no defraudaron a Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar, pero quien más se destacó fue Agus, con su “Me quiere, no me quiere” que tenía siete texturas y una presentación asombrosa.

El desafío técnico puso sobre la mesa un clásico: el volcán de chocolate. Pero al momento de comenzar la prueba, Paula Chaves sumó una dificultad, no todos los concursantes comenzaron al mismo tiempo, sin que lo hicieron de manera escalonada. Los resultados fueron muy dispares, mientras que Agus y Samanta fueron las peores de la prueba ya que sus volcanes erupcionaron antes de llegar a la mesas de los jueces, Ángelo tuvo una discreta presentación, mientras que Agustina y Damián se llevaron el primer y segundo puesto, respectivamente.

La última prueba de la noche volvió a poner a prueba la creatividad de los concursantes con mucha dificultad. En ese desafío les tocó realizar una escultura de chocolate de 40 cm de alto con al menos una preparación horneada.

La ganadora indiscutida de la prueba fue Agustina que deslumbró al jurado con su escultura de una botella de champagne guardada en una caja que simulaba madera. La prolijidad y la estética le valieron grandes elogios por parte del jurado y le marcaron el camino recto al delantal celeste y las semifinales.

Champagne siempre ��. Pues la vida es para festejar https://t.co/rko40rLUME — Agustina Bake Off (@Agustinaguz2) June 8, 2020

Otras de las destacadas fue Agus, que hizo un faro en honor a su papá y a su ciudad. Samanta eligió hacer una valija, por sus ganas de recorrer el mundo, mientras que Damián intentó hacer el Monumento a la Bandera de Rosario, en homenaje a su ciudad, aunque no estuvo del todo logrado. Pero sin dudas el que peor la pasó fue Ángelo, que intentó hacer el Obelisco, pero el resultado estuvo lejos del esperado.

Finalmente, los jueces determinaron que el concursante más joven era quien se quedaba afuera de las semifinales y se marchó de la carpa en una emotiva despedida. “Vine con muchos sueños, compartir con personas maravillosas, no quería llorar pero sale...”, dijo con lágrimas en los ojos al momento de decir adiós.

La despedida de Ángelo

Christophe, Damián, Pamela y Paula tuvieron elogiosas palabras para el chico de 19 años que más de una vez se destacó por sus preparaciones. “Quería agradecerles por el respeto, me llevo amigos, aprendí un millón de cosas”, fueron sus palabras finales.

El próximo domingo, Agustina, Samanta, Agus y Damián serán los protagonistas de las semifinales del concurso que ha cautivado a la audiencia y se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales.