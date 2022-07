Barby Franco, pareja del abogado Fernando Burlando, confirmó que está esperando su primer hijo.

La mediática, en su visita a La noche del domingo (América, domingos a las 20), contó que tiene un embarazo de 12 semanas. Barby contó que ya sabe el sexo de su bebé, aunque optó en no decirlo por el momento.

De esta forma, Barby confirma el rumor que está presente desde que junto a Burlando compartieron una vacaciones en el Caribe y ella no compartió fotos mostrando de frente su pancita, algo que llamó la atención de sus seguidores.

“Hoy les voy a contar algo que es indisimulable”, había dicho Barby en sus redes sociales previo a su participación en el programa de Mariano Iúdica.

"Me pongo de perfil... Habemus bebé. ¡Estamos embarazados! Ya hace cuatro meses. Se me re nota. Increíble", dijo Barby, súper feliz.

"No me imagino todavía como madre. Para mí es todo nuevo. Él ya es padre de dos nenas. También la historia de este bebé viene de cinco años atrás. Dios quiso que sea de manera natural. Dijimos 'no puede ser'", contó, dejando en claro lo mucho de deseaban ser padres junto al reconocido abogado.

"Tuvimos intentos fallido con el método in vitro. Dije 'voy a relajar, que sea lo que Dios quiera...'. Y de un día para el otro... Me acuerdo perfectamente cuando... al día siguiente me sentía radiante, diferente. Cuando vi el Evatest y decía que estaba embarazada de semanas no lo podía creer", siguió Barby.

Sobre cómo tomó la noticia Burlando, contó: "Lo llamé al toque y también quedó en shock. Nos quedamos llorando los dos. ¡Increíble!".

“Todavía no voy a decir el sexo, me lo voy a guardar para mí. No sé si va a ser un Burlandito o una Barbarita, pero va a ser un demonio. Si sale con los genes de los dos, miedo”, lanzó, sonriente.

Por su parte, Barby contó que como familia están viviendo un momento difícil luego de que la madre de Burlando sufriera un nuevo accidente cerebrovascular (ACV). "La estamos pasando un poco medio bajón", reconoció.

Tras contar la feliz noticia en televisión, en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 1.4 millones de seguidores, Barby compartió un emotivo mensaje.

"Después de tanto años de lucha, ilusión, desilusión, venís a nuestras vidas a darnos, esperanza, amor, paz, felicidad y un montón de palabras que me imagino cada segundo… Te esperamos para darte cada segundo de nuestras nuestras vidas…", sostuvo. Y sumó: "Te amo @burlandofernando !!! SOS el mejor papá del mundo!!!".

Rápidamente la publicación se llenó de "me gusta" y mensajes de felicidad por la noticia. Entre otros, Lourdes Sanchez, Gisela Bernal, Barbie Simons, Floppy Tesouro comentaron y felicitaron a la pareja.