El pasado viernes se realizó en la ciudad colombiana de Cúcuta el concierto Venezuela Live Aid, que reunió a varios artistas de Latinoamérica que pidieron por la ayuda humanitaria para Venezuela. Mientras tanto, a unos pocos metros, en el puente Tienditas, el gobierno de Nicolás Maduro llevaba adelante su propio show: el recital "Hands Off Venezuela".

La Bersuit Vergarabat fue la única banda argentina en ser parte del evento junto a otros 40 artistas que tocaron ante unas 5000 personas, según datos que aportaron algunos medios locales.

Al subirse al escenario, Daniel Suárez abrió el show con un mensaje para los venezolanos que estaban presentes, "¡Esto es Venezuela libre! Trump tomatelas, nadie te quiere aquí". En la presentación, que duró más de media hora, tocaron algunos temas como El tiempo no para y Yo tomo. Para finalizar, cantaron el tema Pacto para vivir mientras ondeaban una bandera venezolana.

"Hemos venido en 2005 por primera vez, y nos hemos enamorado del pueblo, que nos ha brindado siempre lo mejor. ¿Cómo podíamos no estar acá cuando un pueblo está luchando por la paz, por la soberanía y diciéndole no a la usurpación y la guerra?¿Cómo no vamos a venir a hacer un poco de música, alegría, y a devolver eso que tantas veces nos han dado?", se preguntó Suárez en una entrevista hecha por el canal oficial del Estado de Venezuela.

Otro de los integrantes afirmó: "Cantamos para la paz, siempre lo hicimos y lo seguiremos haciendo porque creemos que es una forma de vida que nos identifica a nosotros y a todos los países de Latinoamérica. Somos países libres, independientes y soberanos, no queremos intervención de ningún otro país del mundo más allá de la nosotros podamos decidir".

Para finalizar, el periodista les pidió que cantaran algo para quienes estaban en la frontera en Colombia, "no vengan con armas a casa, no vengan, no vengan", corearon tres de los integrantes de la Bersuit.