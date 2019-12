La final de la Red Bull Internacional Batalla de los Gallos, la competición más importante del freestyle de habla hispana, se llevó a cabo en el Wizink Center de Madrid. El estadio, con capacidad para 17 mil personas, estuvo completamente colmado. Con Mbaka y Queen Mary de host, el jurado estuvo integrado por Dtoke, Arkano, Jonny Beltrán, Omeg CTM y Maikel Delacalle, mientrás que la música estuvo a cargo de DJ Zone

Desde el sorteo, hay que recordar que cada competidor elige qué lugar ocupará en el cuadro, por lo que el nivel de excitación fue difícil de controlar. Más aún cuando Wos, el último campeón de Red Bull, tuvo que enfrentar a Aczino y reeditar el duelo de las final de 2018 y 2019. En octavos, el formato de competencia estuvo compuesto por dos minutos libres de cada MC con una réplica, de ser necesaria, de 4x4 y 120 segundos libres. En esta intancia, SNK eliminó a Jaze en una batalla que estuvo estrictamente vinculada al fútbol. SNK, de Costa Rica, utilizó el recurso de Keylor Navas para lograr cierta complicidad con el público de Madrid, y Jaze no encontró argumentos fuertes pero si mucha versatilidad en las técnicas. Sin embargo, el primero se llevó la batalla después de decir que por fin Cristiano había vuelto al Real Madrid y que su rival era odiado como Mourinho.

Uno de los grande duelos que se pudo apreciar fue el de Lobo Estepario y Zasko Master. Como era de esperarse, la diferencia de estilos volvió la batalla muy atractiva. Las métricas de Zasko encontraron sus límites en los punchlines de un Lobo Estepario que se hizo muy fuerte hablando del barrio, y otra vez aparecieron las rimas vinculadas al club merengue y al fútbol, aunque en esta oportunidad tuvieron un efecto menor. Después de una réplica, Zasko se llevó la batalla.

En el tercer duelo, Bnet enfrentó a Carpediem en lo que fue la batalla más floja del español. Quizás por no tener que usar palabras obligadamente o simplemente porque a veces le cuesta amoldarse rápidamente al escenario. Carpediem pudo incomodar pero de manera tímida a Bnet diciéndole que no se animó a enfrentar a Valles-T a la hora de elegir rival. Sin embargo, Bnet pudo sortear el escollo y avanzar de ronda.

La batalla entre Franco y Yartzi no será de las más recordadas. Franco, el MC uruguayo, no encontró el concepto que pudo dañar Yartzy. Por su lado, al costaricense le bastó con jugar bien sus palabras y utilizar su excelente capacidad vocal para pasar a la siguiente frase.

Una de las mejores batallas de octavos de final fue aquella que tuvo como protagonistas a Chang y Valles-T. El rapero colombiano no pudo acomodarse en la base durante la primera ronda y no clavó tantas rimas, pero logró dañar a Chang a la hora de jugar con el “básico” que se podía leer en la espalda del kimono del MC venezolano. Justamente Chang soltó, a modo de respuesta, uno de los mejores punchlines cuando le dijo a Valles-T que él vivía en Colombia porque a su bandera le faltaban estrellas. De todas maneras, a Chang no le alcanzó y Valles-T se metió merecidamente en cuartos de final.

El enfrentamiento de Jokker y Litzen dejó algunas buenas rimas vinculadas a Alexis Sánchez, Paolo Guerrero e incluso a Jefferson Farfán. En ninguna de las dos rondas supieron sacarse diferencia y en la réplica los punchlines vinculados al fútbol tampoco faltaron. El recuerdo del golazo de vaselina del delantero chileno a Iker Casillas estuvo presente, y Jokker terminó ganando.

En la anteúltima batalla de octavos, el flow de Trueno fue una verdadera topadora y pasó por encima a un Tito MC que no pudo encontrar argumentos darle pelea.

Finalmente, el duelo que todos estaban esperando se dio en el cierre de los octavos de final. Con el contador del streaming marcando un millón seiscientas setenta y nueve mil personas conectadas -récord total de audiencia y de la jornada- Wos y Aczino se enfrentaron en la mejor batalla de la noche. El argentino comenzó atacando a a su rival poniéndolo en el lugar de que lo necesitaba a él para que hablen del mexicano, y este eligió contestarle haciendo alusión al falso campeonato conseguido el año pasado, a la falta de competencia del MC argentino y enumerándole la cantidad de torneos que él ganó cuando no estuvo. En la segunda ronda, Aczino no logró encontrar argumentos que lastimen a su contrincante, e incluso lo trató de artista que compone canciones sin mensajes. Rápidamente Wos tomó estos conceptos, los pudo dar vuelta y soltó frases del estilo “lo que digan los haters me lo paso por las bolas” y “llevás 30 años con ese flow de mierda”. Con un estadio realmente prendido fuego, los jurados le dieron dos votos al mexicano, dos votos a una réplica y tan solo 1 al argentino.

En la réplica se vio lo mejor de Wos. Aludiendo a que Canguro era una patada a la represión que estaban sufriendo los pueblos latinoamericanos, el autor de esa pieza hizo delirar al público. Aczino supo mantenerse en batalla, pero sin saber cómo brillar. Sorprendentemente, los jueces dieron dos votos para que gane Wos y tres para que haya una nueva réplica, cuando había parecido que el argentino debía llevarse la competencia. En la segunda réplica la batalla bajó su nivel y Aczino trató a Wos de ausente, asegurando que el bicampeonato lo merecía alguien que amaba el freestyle y que él estaba siempre, lo que le terminó valiendo la victoria.

Los cuartos de final se llevaron a cabo con un formato que contempló una ronda de 4x4, 120 segundos con concepto y una segunda ronda con 60 segundos para cada MC con emojis.

SNK dio la sorpresa de la jornada y eliminó a Zasko en un duelo muy apretado. Este mostró todas las destrezas que su métrica posee e incluso supo combinar mejores punchlines, pero el español se trabó en dos oportunidades, lo cual le valió su eliminación por 3 votos para SNK y 2 réplicas.

En la segunda de las batallas apareció el campeón. Bnet levantó increíblemente su nivel y pasó por arriba a Yartzy. Aludiendo al hecho de que el rapero puertorriqueño tuvo que salir de su país para ganar una Red Bull -Yartzy representa a Estados Unidos- y diciendo que “su rival era la vida y el de Yartzy los nervios”, el representante español realmente se lució. Toda su capacidad para jugar con las letras y las palabras quedó reflejada cuando con el emoji del trofeo le soltó al rapero puertorriqueño que él era "otro feo”, y se llevó el duelo por decisión unánime.

En el siguiente duelo de cuartos con la temática de “magia” en juego, Valles-T pudo sacar lo mejor de si para imponerse a un Jokker que lo hizo bien pero no para una instancia como esta. Mientras que el rapero chileno dijo que el era Harry Jokker, aludiendo a Harry Potter, rápidamente Valles-T le contestó que él le hacía un zigzag en la frente, en lo que fue una de las mejores respuestas de la jornada.

Cerrando los cuartos de final, Aczino enfrentó a otro argentino, nada mas ni nada menos que Trueno. A diferencia del duelo con Wos, Aczino se sintió sumamente cómodo durante toda la batalla. Con la temática de “España”, el mexicano soltó uno de los mejores juegos de palabras de la jornada cuando le dijo a su rival que “Es pañal lo que te falta porque estás cagado”. De esa manera, el campeón de la edición 2017 avanzó a las semifinales sin necesidad de una réplica.

Las semifinales tuvieron un formato bastante novedoso. La primera ronda consistió 8 palabras a ser utilizadas en 60 segundos pero divididas en 2 tandas, y la segunda ronda en un clásico 4x4 acapella con objetos.

En la primera de las semis, Bnet soltó todo su potencial. No hay rapero en el mundo que pueda jugar tanto con las palabras como él lo hace: arma y desarma con una velocidad e ingenio realmente sorprendente. Es por ello que SNK no pudo hacer prácticamente nada para ganarle, aunque si tuvo una actuación más que digna.

En la segunda semifinal Valles-T dio la sorpresa más grande de la noche. Con un a capella brillante sobre el cierre de la ronda, literalmente le leyó un cuento a Aczino que hizo delirar a todos, en el que le dijo en el final perdía el título .

Con semejante actuación la réplica era justa y necesaria, sobre todo porque Aczino había estado por encima del colombiano en la primera de las dos rondas. En la réplica, el mexicano soltó frases como “el colombiano nunca había visto líneas como esta” jugando con el concepto de poesía y cocaína. Sin embargo, Valles-T supo cómo seguir en batalla y forzó otra réplica más. En la ronda decisiva, el oriundo de Cartago Valle venció claramente a su rival y ganó su pase a la última ronda.

La final fue la única fase que tuvo tres etapas. La primera ronda consistió en 60 segundos, con concepto y una banda de flamenco tocando en vivo. La segunda ronda tuvo como modalidad 2x2, 120 segundos libres y la tercera contó con el clásico formato de 4x4 y 120 segundos libres. En esta instancia, con el concepto “confesiones”, Valles-T, quien tuvo que responder, lo hizo mejor que Bnet. El MC español incluso protestó por la temática. Abusando del “confieso", no logró dañar al colombiano que tomó eso y le soltó al español que si iba a confesar tanto que se arrodillara. En el 2x2 Bnet sacó a relucir su mejor nivel y prácticamente dominó al colombiano, por lo que llegaron a la última ronda bastante igualados. En esta última ronda, la base ayudó al flow del español y le quitó la posibilidad a Valles-T de soltar punchlines contundentes.

Una réplica fue necesaria para definir al campéon. En la instancia decisiva, Bnet se movió mejor, estuvo más preciso y cerro la ronda con una reciclada que se guardó hasta el final para soltarla. “Vine como reserva y me fui como campeón” fue la rima que le permitió a Bnet ganarle a Force la final de la nacional de España en 2018, resultado que catapultó al español a un nivel donde nunca había estado. En esta edición también entró como reserva, lo que le permitió utilizar el mismo concepto, solo que esta vez construyó la rima de manera tal para que el “campeón” lo entonase el público allí presente. De esta manera el campeón inapelable y merecido fue Bnet.

Fuente: Exitoína