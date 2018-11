La exitosa banda coreana de K-POP, BTS estrena su primera película que se llama simplemente Burn the stage the movie. La película sigue a la banda coreana durante su gira "Live Tilogy Episode III The Wings" realizada en el 2017, la cual llevó a más de medio millón de espectadores a lo largo de 40 conciertos en 19 ciudades.

Título: BTS Burn the Stage Movie

Género: Documental

Origen: Corea.

Duración: 84 Minutos

Calificación: Apta todo público

Cinemacenter

2D Turbo subtitulado: 29/11, 18 y 20 hs; y 1/12, 17 hs. 2D subtitulado: 29/11, 17.30 y 19.30 hs.