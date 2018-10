Lista, joven -cumplió 23 años, el 21 de abril- y de incuestionable hermosura, Eva De Dominici es uno de los rostros del momento de la pantalla grande nacional. Para resaltar su belleza natural, la protagonista del film Sangre blanca, que hizo su debut en las salas el jueves, tiene sus trucos.



“Amo pasarme cremas en la cara y el cuerpo después de bañarme”, explicó la chica, adelantando algunos de los tips para el cuidado diario. “Cuanto menos, mejor”, es el consejo que sigue la chica con el complemento de una dieta equilibrada y libre de frituras.



“No me gusta nada llegar cansada y tener que sacarme el maquillaje”, manifestó la artista que volvió a la soltería en agosto, al romper con el famoso actor Joaquín Furriel (de 43), con quien estuvo dos años y medio en pareja. Sus comienzos fueron en las tiras Chiquititas y Patito Feo, luego fue parte de novelas como Dulce amor, Somos familia y Camino al amor hasta que llegó a sus manos el guión de Los ricos no piden permiso, culebrón que se emitió por El Trece y el desafío estuvo en dar forma a una “malvada” diferente. Tras ese papel, su consagración en los Premios Martín Fierro fue por la miniserie La fragilidad de los cuerpos, mientras su presencia en el cine se afianzó con títulos como Sangre en la boca, La última fiesta, No dormirás y la última cinta con Alejandro Awada.



Por eso, más sexy que nunca en sus 1,69 m de altura, ella apuesta a su profesión y a jugarse en otros ámbitos realizando campañas para marcas de ropa, calzado, telefonía y productos femeninos, e incluso probándose en el universo del videoclip como estrella del bachatero Romeo Santos en Centavito. ¡Irresistible!

Looks



Encantadora. Dueña de una mirada cautivante y una figura curvilínea, a Eva le gusta innovar en materia de estilo, apostando a nuevos colores, cortes y maquillajes que acentúen su personalidad y