En medio de la vorágine de los festivales de verano, Jorge Rojas vuelve a San Juan. Será mañana sábado, en la 35° Fiesta de la semilla y la manzana en Rodeo, Iglesia donde el cantautor criado en el Chaco salteño desplegará su espectáculo. El popular artista trae sus canciones más conocidas, pero también algunas de "Viaje' su más reciente álbum, surgido del recorrido por México, Colombia, Chile y Uruguay para tomar contacto con la música y generar nuevas composiciones junto a autores de esos sitios.



Rojas viene de una gran presentación en el Festival de Jesús María -ante 26 mil personas- y se prepara para cerrar la sexta luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín el jueves 26 de enero. En el medio, se reencontrará con el público sanjuanino junto a la cordillera, pero con intenciones de fijar fecha para un concierto en la ciudad, para que este año "haya más continuidad' dijo a DIARIO DE CUYO. Desde su estudio en Anisacate, Rojas habló del renovado furor por los festivales, su etapa profesional y el avance de otros géneros musicales.



-Los festivales están a pleno este año, ¿Cómo vive esta temporada?

-Es un momento muy especial, tiene que ver con todo el tiempo pandémico que ha hecho que en esta temporada de festivales la gente tenga muchas ganas de salir, de encontrarse con estas fiestas populares, de compartir con sus artistas. Hemos recorrido muchas fiestas y la verdad que todas están colmadas de gente con mucha energía y la verdad nos alegra muchísimo porque hemos pasado momentos muy difíciles y tristes. Nos inyecta una energía tremenda, esa alegría que lleva la gente a las fiestas populares es muy contagiosa, los shows se transforman en algo muy lindo, nos divertimos, nos emocionamos.



-Jesús María fue un gran momento...

-Sí, los festivales de envergadura como Jesús María son importantes, porque queda reflejada la propuesta. Teníamos un show con muchas canciones nuevas, que es un desafío en el marco de un festival tan importante, que tengan esta aceptación. Fue un show muy lindo y cuando apareció Néstor Garnica con su violín me llevó a esa esencia pura que tengo con mi música , que es la que me dio el norte; y cuando subió mi viejo ni hablar, me llevó a lo más profundo del monte. Fue hermoso.



- Hablando de familia, ¿Extraña a su hermano Lucio en la banda?

-El ha crecido mucho. Lleva muchísimos años cantando, yo lo animé para que él pueda manejarse solo. Ya tenía la experiencia y el talento suficientes para hacerlo: estuvo dentro de Los Carabajal 10 años, conmigo otros 10, entonces sí, fue un momento difícil para él salir de la zona de confort, es una gran responsabilidad también. Hoy salta a la vista lo que es capaz de hacer, los changos se están asentando dentro de un circuito de música popular y le hace muy bien a nuestra música de raíz estar a través de ellos.



-¿Traerá 'Viaje'? ¿Es un disco bisagra para usted?

-Sí, las canciones están nuevitas todavía, uno las empieza a rodar un poquito en los escenarios, pero en las fiestas populares es difícil armar el repertorio, porque cuando uno se presenta en un teatro sabe que la gente que va son tus seguidores y justamente están esperando las canciones nuevas. Este disco me hizo crecer mucho, encontré nuevos recursos para escribir. Hace unos tres o cuatro años sentía que estaba dando vuelta en lo mismo y era necesario para mí. Así que por eso inicié este viaje, fue una búsqueda que me diera nuevas herramientas para trabajar la música. Estaba seguro que era por Latinoamérica, porque es lo que me gusta, hay música que me emociona. Entro en mi repertorio y tengo muchas cosas de Bolivia, con los carnavalitos, huaynos, sayas, son ritmos muy fuertes,canciones de Colombia con esa alegría, ese acordeón, la música colombiana está enraizada en Santa Fe, Los Palmeras hacen cumbia colombiana, hoy forma parte de nuestro folclore y en Córdoba pasa con el cuarteto, y si lo escuchas son ritmos dominicanos, mucho merengue. Todas estas influencias ya las tenía, las escuchaba, pero quería conocerlo personalmente así que fui, viajé, me encontré con sus compositores, con los autores, empecé a entender la trama, la composición y surgieron las canciones. Escuchar lo escucha todo el mundo, pero poder construirlo es diferente. Sabía que necesitaba esto para poder disfrutar más de mi trabajo.



-¿Cómo está parado el folclore frente al avance de los ritmos urbanos?

-Creo que todo se modifica con el paso del tiempo. La aparición de nuevas expresiones es buenísima y es legítima. Tenemos un mundo urbano muy grande, de grandes capitales, donde la música nace y cada vez hay más chicos haciéndola. Con el folclore también pasa lo mismo. Hay nuevos artistas alejados de las urbes generando nuevas canciones, que quizás hoy son unos gurises y después los veremos en los escenarios, eso no se va a terminar. La expresiones musicales tienen que ver con lo que uno vive, como pasó con nosotros, una familia metida en el monte del Chaco salteño y de repente formamos de la escena musical con lo nuestro, en algún lugar se está gestando eso.



-Pero a nivel comercial, los ritmos urbanos llevan la delantera...

-Que algunos géneros ocupen primeros lugares se ha dado en la historia de nuestra música: el folclore ocupó primerísimos lugares en una época, pasó con el rock, con el tango, con la cumbia y ahora con los ritmos urbanos. Todo está en pleno movimiento y es generacional, cada generación va sacando su expresión.



- Critican a Shakira por lucrar con el despecho. Como autor ¿no es el desamor una de las inspiraciones?

- (Risas) Obvio que sí, las canciones que más se escuchan son las que surgen de las relaciones y bueno, algunas las escribirán con nombres propios y otros las haremos sin mencionarlos, más poético.



-Respecto a las nuevas generaciones, el dúo sanjuanino SayPa está trabajando cerca suyo...

-Sí, los chicos están trabajando acá en mi estudio de grabación hace meses. Están preparando un disco, aprendiendo sobre la producción, los arreglos. Están transitando sus primeros pasos, están en plena formación. Tienen un talento increible pero para ingresar a una etapa profesional necesitan herramientas como las que están adquiriendo acá.