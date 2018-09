La Universidad Provincial de Córdoba anunció esta tarde que la función prevista de la obra de Alfredo Casero , ¿De qué no se puede hablar?, fue cancelada definitivamente.

"La Universidad Provincial de Córdoba resuelve cancelar la función de la obra ¿De qué no se puede hablar? protagonizada por el actor Alfredo Casero, que debía realizarse el próximo sábado 17 de noviembre", señala la entidad en un comunicado y agrega: "Esta decisión se funda en las declaraciones antidemocráticas de público conocimiento realizadas por el Sr. Casero y en la consideración de que la sala Juan D. Perón de la Ciudad de las Artes es una sala perteneciente a una institución universitaria que asume un compromiso y reivindica la defensa de los derechos humanos y de la democracia. Por otra parte, informamos que la devolución del valor de las entradas vendidas se realizará por misma vía en que fueron adquiridas".

Primero lo reprogramaron y ahora finalmente lo cancelaron. Alfredo Casero no se presentará en Córdoba "por sus declaraciones antidemocráticas". pic.twitter.com/0zL9ekBf2T — Julieta Fantini �� (@julifantini) 18 de septiembre de 2018

Esta cancelación se suma a las dos que ya sufrió el comediante, en las provincias de Salta, donde debía presentarse el pasado 24 de agosto, y Tucumán, un día más tarde.

Todo comenzó en una entrevista con Alejandro Fantino en su programa de televisión Animales sueltos, en donde el actor dudó del trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo y del origen de los nietos recuperados. El repudio no tardó en llegar y el ex integrante del programa humorístico Cha Cha Cha se defendió en una entrevista con Jorge Lanata para su programa radial: "El espectáculo se llama ¿ De qué no podemos hablar? y es lo mismo que el principio de todo este problema. Vos podés decir algo y siempre hay alguien que te puede tildar de nazi. Siempre hay alguien al que le molesta lo que decís, en vez de disentir".