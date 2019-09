Finalmente, Claudio Paul Caniggia tomó la decisión de romper el silencio y hablar sobre sus conflictos con Mariana Nannis, quien lo acusó públicamente de violencia de género, infidelidades y de tener un fuerte problema de adicciones.

En una nota con Infama (América), el ex futbolista comenzó repudiando la exposición pública que inició la madre de sus tres hijos. "Los problemas entre dos adultos se deben solucionar de otra manera. Esto fue un terrorismo mediático por parte de Mariana, una carnicería", aseguró.

Luego, aclaró cuál es su actual relación con Nannis: "En dos años nos vimos 75 días, que fueron un año y meses atrás. Me molesta enormemente que haya hecho las acusaciones de adicciones y violencia de género".

"Demostremos lo que ella dice en la Justicia, como debe ser. No tiene pruebas, porque nunca cometí violencia de género", enfatizó. Y al ser consultado por las fotografías que Nannis mostró en el programa de Susana Giménez, en las cuales se veía su rostro golpeado, él señaló: "No sé de qué serán esas fotos. Nunca cometí violencia de género".

Por su parte, al hablar de adicciones, aseguró que no tiene ningún problema físico y psicológico. "Ella daño mi imagen. En algún momento quizás hubo algún exceso en mi vida, pero eso pasó muchos años atrás. Entonces estas acusaciones no las puedo permitir. Pero bueno, yo confío en la Justicia".

"En estos 29 años de pareja hubo momentos muy buenos y malos. Pero ahora hubo un desgaste en la pareja", sentenció y luego habló de sus hijos, Charlotte, Alexander y Kevin Axel: "No quiero que tengan mala relación con sus padres. Yo hablé con ellos y les dije que esta relación se había desgastado y no iba a caminar".

"Acá nadie tiene que ser salvado. Yo no tengo ningún problema con ninguna adicción ni nada por el estilo", dijo sobre la famosa frase de Mariana Nannis. Y lanzó: "La gente que está en mi entorno es gente sana. En todo caso lo preocupante es el entorno de ella. El problema está del otro lado".

Caniggia, consultado puntualmente por la entrevista que Susana le hizo a su ex pareja, señaló: "Me pareció patético que se permita decir todas estas cosas sin evidencias. Además que no le pregunten nada. Me pareció un poquito patético de parte de Susana y de su producción".

En el cierre de la entrevista, el ex futbolista aclaró: "No tengo odio ni rencor. Pero esto no tendría que haber pasado por los pibes míos y por mi imagen", aseguró Caniggia, que dejó en claro que tiene la intención de firmar el divorcio de Nannis, pero ella se niega.