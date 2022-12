Si no inédito en su tipo, al menos muy pocas veces visto en la provincia es el tipo de espectáculo que preparan el Coro Beruti y el Ballet San Juan Nuestro Tiempo (dependiente de la comuna capitalina). Los directores de ambas agrupaciones -María Elina Mayorga y Gerardo Lecich, respectivamente- le dieron forma a un proyecto conjunto, una fusión que va un paso más allá de breves colaboraciones que sí se han realizado con anterioridad; de hecho ellos mismos han protagonizado varias en diferentes ocasiones. Se trata de una fusión de bailarines y coreutas bajo el nombre Corazones Compartidos, que subirá a escena mañana viernes a las 21 hs, en la Plaza Hipólito Yrigoyen (Plaza de la Joroba), con entrada libre.



Los protagonistas contaron a DIARIO DE CUYO que hace tiempo tenían en mente hacer algo juntos. El Ballet ya había participado en algunos emprendimientos del Beruti, pero querían ir por más. Y finalmente pudieron hacerlo. Así tomó cuerpo esta iniciativa, que -podría decirse- está dividida en tres bloques. Una apertura a cargo de las diez parejas del Ballet, que mostrará "un mix de las cosas más bellas que hemos hecho este año, como un pequeño repaso", dijo su conductor. En esa línea se desplegarán obras de folclore argentino y tango actual, significativas para el elenco, como Los inmigrantes de ningún lugar, pieza de Sergio Molini; e Historias del 900. Y también realizarán el estreno de un valsecito. Para su show contarán con la colaboración de la actriz Viviana Bazoberry, quien hará una introducción sobre el por qué de esta propuesta; y del bailarín Néstor Correa.



Después hará su intervención el Coro, que entonará Bring me little water, de H. Ledbetter y arreglo de Moira Smiley, para coro femenino y percusión corporal; Aita Gurea (Padre Nuestro, en vasco), de Francisco de Madina, para Coro mixto y soprano solista, que será Ana Carolina Cámpora; Alleluia, de Ralph Manuel; Down by the riverside, negro spiritual con arreglo de Stacey Gibbs; y Viva la cueca, una cueca cuyana de Antonio e Isidro Dávila, con Arreglo de Ricardo Mansilla.



Finalmente, con coro y ballet reunidos, el público podrá disfrutar de Los Mareados, tango de Enrique Cadicamo y Juan Carlos Cobian, con arreglo de Liliana Cangiano, bailado por Silvana Meneses y Gerardo Lecich (h), joven dupla que este año fue semifinalista en el Mundial de Tango que se llevó a cabo en Buenos Aires. Y con todos los bailarines, interpretarán la Chacarera de las piedras, de Atahualpa Yupanqui. Arreglo Gustavo Felice; y Cantate Domino, de Josu Elberdin, para coro mixto a 8 voces; composición realizada sobre versículos escogidos de distintos salmos, "muy de alabanza y glorificación".

Ensayo. Luego de un trabajo individual, los elencos sanjuaninos ensayan en el Club Sirio Libanés.



"Con Gerardo nos tenemos un respeto y un cariño mutuos y siempre decíamos +tenemos que hacer algo juntos+. En octubre le propuse hacerlo y pudimos cuadrar un espectáculo muy lindo, porque nos hemos integrado en nuestros repertorios. Es un espectáculo que hemos concebido juntos desde su origen e incluso, en el Cantante Domino han estudiado la obra y han creado una coreografía acorde al sentido de los textos y al espíritu de la composición coral, dando lugar a una nueva obra que es la fusión de los dos lenguajes artísticos", comentó a DIARIO DE CUYO Mayorga.



"Hemos trabajado para puestas de la Maestra, como el Coral Americano, o con coros internacionales, pero es la primera vez que hacemos algo así, de manera integral, por eso el nombre Corazones compartidos, y porque además tenemos una visión parecida", agregó Lecich.



Dada la excelente experiencia que han transitado desde el primer ensayo, ambos dejaron por sentado que Corazones Compartidos es el primer paso para futuros cruces, incluso más ambiciosos.



"Trabajar con alguien tan profesional como María Elina te obliga a no dejar ningún cabo suelto y debo decir que la unión fue facilísima. Los chicos nuestros están muy preparados y los de ella también, así que trabajamos muy a gusto. Ya todos saben lo que tienen que hacer, así que hay una sincronización bárbara. Cuando terminó el primer ensayo (el martes pasado), fue una alegría tremenda", expresó el coreógrafo. En sintonía, la directora del coro añadió que "hubo mucho entendimiento, fue hermoso sentir que las cosas van bien y que la gente se entiende, así que el ensayo fluyó de una manera muy ágil y gozosa. Estamos listos para el viernes".



"Estamos muy contentos porque se pueden buscar caminos para trabajar juntos los que tenemos un mismo amor por la expresión artística, un nuevo lenguaje integrado para comunicar. Estamos muy entusiasmados y es una muy linda manera de cerrar el año, estudiando y haciendo una propuesta diferente para el público", valoró María Elina, quien invitó a los sanjuaninos a ser parte. "Que no se lo pierdan, porque se van a encontrar con dos elencos de jerarquía artística y con trayectorias propias, unidos en un programa muy variado, muy atractivo. Es un espectáculo muy lindo musical y visualmente, así que creo sinceramente que vale la pena ir a disfrutarlo. Un espectáculo de alegría, de fortaleza, de resiliencia y de esperanza".



EL DATO

Corazones compartidos. Coro Beruti, Ballet San Juan Nuestro Tiempo e invitados. Viernes 16 de diciembre, 21 hs, Plaza Hipólito Yrigoyen (Plaza de la Joroba). Gratis.