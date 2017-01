El inicio del 2017 trajo consigo buenas noticias para la vedette y actriz sanjuanina Beatriz Salomón. No es para menos, ya que sufrió 12 años luchando en tribunales, de la mano de su representante legal Ana Rosenfeld, para finalmente conseguir que se hiciera justicia. En la contienda, la balanza se inclinó para ella: ganar la demanda contra el canal América, la productora Eyeworks Cuatro Cabezas (de Mario Pergolini) y el resto de los periodistas involucrados (Jorge Rial, Luis Ventura, Daniel Tognetti y Miriam Lewin), por la difusión de un video sexual (generado por la modalidad "cámara oculta") que puso en evidencia el escandaloso acto de su entonces marido, el cirujano plástico Alberto Ferriols con un travesti en su consultorio.



El juez Horacio Aliberti, del juzgado civil número 40, falló a favor suyo e instó a las partes demandadas, a pagarle la suma de 14.593.500 pesos por daños morales y perjuicios. Según el fallo, que publicó la actriz en su cuenta oficial de Twitter, los condenados deberán pagarle dicha suma más los intereses (estipulado en una tasa del 6%) por lo cual la suma ascendería a alrededor de 30 millones de pesos en total.



Todo comenzó en 2004. El programa Punto Doc -conducido por Tognetti- elaboró un informe con "cámara oculta" producido por Lewin en el que se veía a su marido, el cirujano Alberto Ferriols, teniendo relaciones sexuales con travestis en su propio consultorio a cambio de su servicio profesional. Este material fue expuesto en vivo delante de la actriz, previamente, en el programa de Intrusos por la Noche -conducido por Rial y Ventura- en lo que parecía ser inicialmente una entrevista tranquila y que luego terminó la situación en una humillación televisada. Posterior a ello, Punto Doc publicó dicho informe y lo amplió, a tal punto que las consecuencias desatadas desde aquel hecho resultaron negativas para la exchica Olmedo. Desde ese momento, la vida de Salomón cambió drásticamente. La pareja se separó y su imagen en los medios había quedado dañada, le costaba conseguir trabajo y podía perder la tenencia de sus hijas. Ahora la Justicia le dio la razón.



Beatriz nunca bajó los brazos y en Twitter expresó su satisfacción: "Al fin se hizo justicia. Quiero agradecer públicamente la perseverancia de mi abogada". En diálogo con Clarín, Ana Rosenfeld señaló que es "un fallo único" y recordó que luego de la emisión de la cámara oculta "decayó su nombre y su imagen. No había necesidad de dañar a Beatriz y a sus hijas. Había una que no tenía la adopción plena y podía haber corrido riesgo". Para no quedarse atrás, La Nación consultó a Ferriols luego de conocer la noticia y lo que expresó fue: "Me parece bien, es mucha plata. Yo también les hice un juicio, pero lo resolví en una mediación en 2007, me dieron unos doscientos mil pesos". Además, sobre su actual relación con su exmujer, dijo: "Está todo más calmado, de a poco pude volver a ver a mis hijas, estuve dos años sin tener contacto pero bueno, el tiempo cura todo".





Extractos del fallo emitido por el juez del foro civil, Horacio Aliberti, que sentenció que los demandados deberán pagar por daños y perjuicios. Según la abogada Rosenfeld se trata de un caso sin precedentes.

En la web



Los lectores de www.diariodecuyo.com.ar opinaron...



Marcela Carrera : "Qué lindo que paguen por el daño causado a Beatriz".



Valentina Cirella : "Bien por Beatriz y sus hijas que la pasaron tan mal con esa cámara oculta nefasta de esos mafiosos. ¡Se hizo justicia!"



Alejandra Peña : "¡Bien por ella y sus hijas! Nada paga el daño moral y emocional causado".



Cintia Algañarás : "Qué lindo, es sanjuanina y estaba pasando muy mala situación. Ahora que mejore todo por sus hijas".



Tamara Segado : "Estoy de acuerdo en que tengan que pagarle por el daño moral social y psicológico. Pero el que desarmó la familia fue el exmarido, nadie más que él".