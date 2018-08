El martes por la noche fue la avant premiere de la última película de Ricardo Darín, El Amor Menos Pensado, que protagoniza con Mercedes Morán y entre los famosos que estuvieron presente sorprendió ver a la chilena Cecilia Bolocco quien arribó al cine de la mano de su pareja, José Patricio Daire.

Y no sólo sorprendió a los noteros con su presencia, sino con su sutil anuncio de boda. “Ella confirmó que se va a casar. En un momento, Cecilia muestra la alianza. Cuando ella hace ese gesto, le preguntamos si se iba a casar, y ella hace un gesto de asentimiento".

Hace tres años que está en pareja con José Patricio Daire. Él es un empresario chileno de muy buena posición”, dijo el periodista Javier Fabracci en TN, sobre la ex mujer del ex presidente Carlos Menem. Anteriormente, la modelo chilena había estado casada con Michael Young. Por ahora no trascendieron detalles de la boda, que seguramente tendrá lugar en Chile. Según agregó la revista JetSet, Bolocco elegiría a la diseñadora Silvia Tcherassi para que le confeccione el vestido para su tercer casamiento.

La pareja viajó exclusivamente para ver la película y obviamente anunciar el casamiento que sin dudas dio la vuelta al mundo. No quisieron responder preguntas, pero cuando los periodistas les consultaron por la supuesta boda, la conductora exhibió su mano y mostró un gran anillo de compromiso. Luego, asintió con la cabeza, según confirmó el cronista de TN, Javier Fabracci.

La historia entre ellos nació hace tres años en una fiesta en el exclusivo Club de Golf Sport Francés que organizó el inversionista Daniel Yarur, una figura fija de la alta sociedad de Santiago.

Allí, Daire se acercó a Bolocco y fue un flechazo instantáneo, que se tradujo en una larga charla sobre vinos, cine y amigos en común, según contó ella tiempo después. El blanqueo llegó en el Festival de Viña del Mar de 2016, donde se divirtieron al ritmo de Lionel Richie.

Ahora llegó el momento de no solo la presentación oficial en un evento en Buenos Aire, sino también el momento de contarles al mundo que habrá un casamiento, uno más en la vida de la chilena.