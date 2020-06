Grandes amigos. Mikaela con Tití Fernández, conectados virtualmente.

"Cuando tenía 8 años, mis padres escuchaban una radio en la que se hacían concursos de canto por teléfono. Los conductores te ponían puntaje y yo ganaba y ganaba premios. Ahí, descubrí esta pasión". Así contó Mikaela Salinas sus inicios con una profesión con la que está cumpliendo 20 años y con la cual se convirtió en la primera campeona en la provincia de un reality nacional, tras levantar el trofeo de Cantando por un sueño 2007, junto al periodista deportivo Tití Fernández. En el marco de los festejos, mañana a las 20 hs, la cantante se reencontrará con su compañero de certamen en un vivo que transmitirá desde su cuenta de Instagram.



"Recordaremos anécdotas y cantaremos algo a dúo temas como la Balada para un loco que tantas satisfacciones nos dio en el Cantando..., me acuerdo que fue con ese que los cuatro jurados nos pusieron 10. ¡Fue increíble!", adelantó la intérprete que, además, esta noche a las 23.30, saldrá en el programa Publicados de la TV Pública, donde estará de invitado el reportero gráfico. En ese ciclo, Tití hará un repaso de su actuación en el concurso de Marcelo Tinelli, cantando a la distancia con Mikaela, la famosa composición de Astor Piazzolla, un clásico que marcó al dúo en la pantalla chica.



"Fuimos los únicos en el certamen que jamás fuimos sentenciados y sacaron el puntaje perfecto", evocó la artista nacida en Neuquén y adoptada por San Juan, que peleó la final con Brenda Gandini por el 56,4% de los votos del público y recibió la copa de manos de Iliana Calabró, la ganadora de la edición 2006; tras dejar fuera de competencia a Karina Jelinek y Diego Ramos.



"Ganando pude cumplir el deseo de reconstruir la casa de mi tío en La Cañada que se estaba derrumbando, él tuvo una hermosa casa que pudo disfrutar, pero falleció en 2008", destacó quien, tras la concreción de este logro en la televisión, pudo editar su disco al que tituló De Cero que, entre los 11 temas que incluye, se encuentra La Decisión a dúo con Tití, una balada de desamor de su autoría - "la más triste que escribí hasta el momento", como dijo-; y una versión de La vida sigue igual, de Sandro; todos subidos a Youtube.



Pero no fue fácil la travesía. Antes del "Cantando...", donde quedó seleccionada entre 6 mil soñadores, pasó por programas como Pop Star, Escalera a la fama y Latin American Idol, pero en todos corría la suerte de quedar en el intento hasta que la última fue la vencida.



"El 'Cantando...' ocupa un lugar super importante en mi vida, me dio trascendencia nacional e internacional y es un muy buen punto en mi curriculum, me ayudó en lo económico también, porque pude cotizarme mejor. Es un gran recuerdo que me dejó un amigo incondicional como Tití Fernández y me mostró más que nunca lo que es el sanjuanino. Lo mejor del mundo fue representar a esta provincia", subrayó.

Postales. Un hito, Mikaela y Tití con el trofeo en el "Cantando" y cuando arribaron

a la provincia.



Así, con ese trampolín, Mika, que ya vivía de la música desde hacía 7 años, cementó su destino y concretó sus sueños, esos que se movilizaron en su interior cuando a los 11 años de edad subió por primera vez a un escenario, en un boliche de la provincia en la que nació, donde se puso en la piel de la mexicana Gloria Trevi, seguida de cerca por sus papás; arte que retomó a los 17, en los cantobares, donde ganó dinero, guitarras eléctricas y viajes y con el que en 2000 en su llegada a San Juan, comenzó de manera profesional y nunca más paró.



Sin embargo, en pleno apogeo de su actividad, sufrió un gran susto, la situación "más difícil de toda mi carrera, la peor etapa de mi vida". manifestó. Su padre y mánager hasta ese momento, sufrió un accidente y tuvo que enfrentar la realidad, cuando su hija Janna tenía apenas 6 meses de vida (hoy tiene 4 años). "Lo tuve un mes internado y al borde de la muerte, pero por suerte quedó perfecto", expresó con la voz quebrada, la vocalista que no se encasilla a un estilo, que puede interpretar un tema de Whitney Houston como de Gilda; que, en la pasada Fiesta Nacional del Sol, estuvo invitada por Los Auténticos Decadentes para ocupar el rol que, originalmente, ocupó la chilena Mon Laferte en el hit Amor.



"Mis mejores momentos me los dio la música, fomentada por mi mamá y acompañada por mi padre hasta hace pocos años atrás. Puedo tener 50 mil problemas, pero al pisar el escenario, me transformo naturalmente y se me olvida todo, entro en otra dimensión que es lo más hermoso para mí", apuntó la cantautora que actuó de invitada de bandas como La Barra, La Banda XXI y Axel; y, en 2016, fue la única mujer que representó a la Argentina en la cumbre mundial de artistas que se efectuó en México



"¿Qué veo cuando miro atrás? Siento como si hubiese empezado ayer, gracias a Dios el escenario me mantiene de la misma edad y con la misma energías o más, cuando veo al público y siento sus aplausos. Volvería a elegir la música todas las vidas que nazca", remarcó la artista, que decidió incursionar en la docencia, con un estudio de canto para personas desde 5 años en adelante.



Y, debido a que tuvo que postergar los proyectos presenciales debido a la pandemia, la artista festejará con el regreso de la dupla con Fernández, aunque sea por una noche y en formato virtual.





Dato



Esta noche, a partir de las 23.30, la artista estará en el programa Publicados de la TV Pública, invitada por Ttití Fernández, que será parte del ciclo como entrevistado.



Y, mañana, la dupla protagonizará un vivo por Instagram recordando anécdotas y canciones, desde las 20, para todos sus seguidores, desde el canal de Mikaela.