Charly García se sumó a la lista de famosos que opinó sobre la crisis económica en Argentina. El popular cantante de rock manifestó su preocupación por la realidad que atraviesa la sociedad argentina, pero también se mostró esperanzado en que el país logrará salir adelante.

"Ni siquiera llega a ser una crisis. Es algo raro", definió el ex líder de Serú Girán, que el miércoles debió presentarse ante la Justicia para declarar en una causa en la que fue imputado por encubrimiento y falsa denuncia. El músico fue indagado por un accidente vial ocurrido en octubre de 2017, con un vehículo que estaba a su nombre.

Acompañado por sus abogados, el músico frenó para hablar con la cronista de Los ángeles de mañana y se explayó a la hora de hablar de la crisis económica que atraviesa la Argentina. "No se puede decir que gracias al Presidente (por Mauricio Macri), pero ojalá que gracias a los doctores y al pueblo, esto se pueda arreglar. Y que todo el mundo pueda tener una casa", deseó Charly.

"Que no vamos gente tirada en la calle", lamentó y se mostró animado con que el país va a salir adelante: "No es brillante el futuro, pero me queda una esperanza".

Las palabras de Charly García se suman a los testimonios de otros famosos que también se manifestaron acerca de la crisis económica, como Susana Giménez, quien aseguró que "la gente está muy triste y no le alcanza la guita".

La conductora argentina aseguró que votará a Macri en las próximas elecciones. "Estamos en un momento especial económico porque el país arde. La gente está muy triste. Las cifras son increíbles, los aumentos también", analizó y destacó que "antes que el peronismo" prefiere "cualquier cosa": "Tenemos que probar cualquier cosa".

Con respecto al gobierno actual, Susana confía que "todo lo que están haciendo tiene que rendir sus frutos en algún momento. "No sé cómo, pero tienen que parar los aumentos. No se puede aumentar todos los días porque la gente se vuelve loca", sostuvo la diva argentina.

Paola Krum también se había manifestado acerca de la crisis y aseguró que había tenido que dejar de pedir delivery todos los días en su casa. "Ahora ya no lo hago más, no se puede", aseguró respecto del aumento de los servicios.