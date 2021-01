La vigencia de la palabra escrita de María Elena Walsh, tanto en la canción como en su vasto recorrido literario, es inagotable. Sus rimas, sus metáforas, sus sinsentidos, sus rupturas de las reglas del propio lenguaje son transversales en sus canciones y textos literarios. Cantautora, escritora, trovadora y juglaresa comprometida, la creadora de Doña Disparate y la Reina Batata (entre varios otros personajes) fue una autora todo terreno. Además de sus creaciones para niños, Walsh tuvo una potente pluma para la poesía y la narrativa dedicada a adultos. Y para abordar esa lectura, que tal vez no es la más difundida de la recordada artista, los escritores sanjuaninos Jacqueline Barraza, Reyna Domínguez, Gabriela Nebro y Álvaro Olmedo compartieron sus reflexiones al respecto con DIARIO DE CUYO.



Reyna abre el juego y busca en los orígenes de María Elena, su primer poemario publicado, Otoño Imperdonable (1947), que es uno de sus preferidos. "Su primer libro resultó ser un éxito, agotó en poco tiempo su primera edición. Todo indicaba una carrera ascendente, pero ella misma manifestó que ese tipo de carrera no le importaba, e inicia una búsqueda real, propia de una verdadera poeta", comentó.



Después de haber publicado otros libros de poemas como Apenas viaje (1948), Baladas con ángel (1951) y Casi milagro (1958) que eran autorreferenciales sobre su juventud, otro libro clave -y que Reyna recomienda leer- es Hecho a mano (1965). En esta obra, Domínguez vio un cambio crucial en sus textos a partir de entonces: "Desde su inicio neorromántico pasa a ser la voz cantante de los momentos políticos y sociales por los que pasa el país en los años sesenta, allí denuncia las injusticias en general y en particular las atrocidades durante la dictadura militar (posteriormente)", definió la escritora. Jacqueline Barraza opinó que como "mujer lo fue todo, especialmente libre. Sus poemas fueron un gran aporte a la canción de protesta, entre las que se destaca Como la cigarra, que recorrió gran parte de la sociedad latinoamericana". Además, la escritora resaltó su feminismo que "militó a través de la ironía cuando escribía en la revista Humor con títulos tales como: "Sepa usted por qué es machista''. Resaltó también el libro Hecho a Mano y citó uno de sus versos: "Conmigo te equivocaste / de programa y de canal. / Me tomaste por tu abuela / que aguantó sin pestañear". En tanto Nebro, no disocia sus textos para adultos de los infantiles, ya que para ella es una enorme referente en ambos. Sin embargo, rescató también la poética de Otoño Imperdonable. Olmedo, por su parte, resaltó otra lectura importante para el lector adulto: "Feminismo y no violencia". "Con su tinta como estilete denunció al machismo, a la corrupción, a los avasallamientos contra la niñez, entre otros males. Lo hacía porque estaba convencida del poder de la palabra como un despertar de la conciencia'.



También en el ruedo de los mayores, María Elena liberó al lector a jugar con el lenguaje, los sonidos, la parodia y la burla, las imágenes y las asociaciones de palabras. En esa esencia hacía que el disparate y lo absurdo tuviera vuelo poético. Ello se vio plasmado en los otros libros como Juguemos en el mundo (1970); Cancionero para un mal de ojo -aquí aparecen cancioneros icónicos como "Canción de cuna para un gobernante", "Como la cigarra", "La feminista" y "Eva"- y en Desventuras en el País-Jardín-de-Infantes (1993). Finalmente, la novela Novios de antaño (1990) y Fantasmas en el parque (2008) fueron sus últimas obras donde lo autobiográfico se combina con la ficción, logrando reflejar así todo su pensamiento desde una mirada intimista que invita al lector a conocerla de otra manera, mucho más directa.

Fantasmas en el parque



La autora aborda la transformación del escenario porteño, el avance del mercado inmobiliario, el lugar postergado que le queda a la naturaleza en la ciudad, el uso de las tecnologías, las percepciones del tiempo.





Desventuras en el País-Jardín-de-Infantes

En un artículo de 1979 en el diario Clarín, se animó a denunciar la censura y la represión. De aquí surge esta antología de artículos y ensayos periodísticos compilados en este libro, con aguda crítica hacia la cultura.





Hecho a Mano



Su cuarto poemario para adultos. En este libro hay poesías cargadas de ironía, que denuncian las injusticias sociales, la condición de las mujeres, la tiranía de la cultura machista, la burocracia y el autoritarismo.





Juguemos en el mundo

Recopilación de canciones y poemas publicados en 1970. Allí hay algunas obras como El 45, los ejecutivos, Serenata para la tierra de uno, Las estatuas y La Ciudad de las Brujas que interpelan directamente a los adultos.

Otoño imperdonable

Es la obra inaugural como poeta. Lo publicó en 1947. Recoge una selección de los poemas que venía escribiendo desde su adolescencia. Atrajo de inmediato la atención de Borges, Neruda, Silvina Ocampo y Ramón Jiménez.

ELLOS DICEN



Jacqueline Barraza

"Al referirme a María Elena Walsh quiero hacerlo como la mujer que lo fue todo, especialmente libre. Con su reconocida obra literaria refundó la infancia y la imaginación colectiva, entregó valores que no fueron precisamente moralejas al final de una canción. Lamentablemente no le alcanzó para el Hans Christian Andersen. Su poesía definida por ella misma como una manera libre de jugar e interactuar con las palabras, está compuesta por juegos líricos, un léxico desprendido y directo, expresiones orientadas a la justicia social, al feminismo y la niñez, fue su manera de revelarse contra la asfixia familiar y social que solían agobiarla, desde siempre desprendida de estereotipos, leal a sí misma y a sus ideales".



Gabriela Nebro

"Para adultos su antología poética Otoño Imperdonable y el poema que le dedicó a Eva Perón. Sin dudas su poema a Eva plasma en sus versos algunos puntos sobresalientes de esta lucha: (...) metiste a las mujeres en la historia de prepo, arrebatando los micrófonos, repartiendo venganzas y limosnas./Quizás un día nos juntemos para invocar tu insólito coraje./Agallas para hacer de nuevo el mundo./Tener agallas para gritar basta aunque nos amordacen con cañones".



Álvaro Olmedo

"Al sistema le encanta replicar esas canciones dulces e inocentes sin saber que María Elena Walsh creaba y creía más en el reino del revés. Escapaba del didacticismo y fundaba la verdadera libertad, la que escapa de los estándares conservadores de cada tiempo. Ella enhebraba las palabras con una aguja ideologizada, con un compromiso social desde las entrañas. Más allá de la tremenda dificultad en lograr la simpleza, Walsh fue una poeta rebelde y contextual. Nunca tuvo una intención meramente lúdica, su poesía es (porque sigue siendo) una sublevación lingüística impregnada de ideología y compromiso".





Reyna Domínguez

"Su inteligencia lúcida, su voz mordaz e irónica, pero siempre con un sentido del humor crítico deslumbrante, utiliza el disparate para ridiculizar situaciones absurdas como la lentitud de la burocracia y los desatinos de la Justicia. En sus artículos y en sus obras defiende los derechos de la mujer frente al dominio del patriarcado. La clave para destacar la importancia central de la poeta María Elena Walsh es considerar el hecho de que sus canciones, como la Cigarra, El reino del revés, El país del nomeacuerdo, Eva; se han hecho carne en las conciencias y en los sentimientos más profundos del pueblo argentino. De sus libros, Otoño Imperdonable es indispensable por su exquisita poesía lírica y la novedad de sus imágenes y metáforas. El otro libro que me interesa es Hecho a mano".