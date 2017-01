El 31 de diciembre pasado, con Mendoza como puntapié, los Pijama Party iniciaron una gira de verano que -sin fecha de cierre- ya los llevó a Uruguay (donde volverán) y, desde hace varios días, a la costa argentina (actualmente están en Mar del Plata); un tour que emprendieron de la mano de Púa Producciones, empresa que también maneja a líderes del rubro, como lo son sus colegas uruguayos Marama y Rombai.



Y si bien cada presentación ha sido una alegría para el combo sanjuanino, el "toque" que cerró el programa de Mirtha Legrand el domingo pasado en la siesta -televisado por El Trece, un envío que marcó 7.2 puntos de rating y estuvo en el top-five de lo más visto del día- tuvo una gran repercusión, incluso en la provincia, donde gracias a la tele, amigos, seguidores y hasta quienes no los conocían pudieron verlos en acción.



Fue, si se quiere, una suerte de hito en la carrera del grupo que ha logrado trascender los límites de su tierra, y que en este verano también se dará el gusto de compartir escenario con Rombai.



Macarena Flores Palacio -la vocalista, mamá y estudiante de Educación Física- y Fede Amín -voz y guitarra- (dos de los integrantes del grupo que completan Juan Pablo Álvarez, Nahuel Ramírez, Luis Puiggros y Diego Roble), dialogaron con DIARIO DE CUYO sobre esta experiencia mediática, que incluyó hasta sorpresivos besos de "la Süller" -motivada por la canción "Comerte a besos", que sonaba en ese momento-, de los que no se salvó ni la cantante.

- ¿Qué significó para ustedes cerrar el programa de Mirtha?



- Fede: Fue una sorpresa, nos habían avisado que estaba la idea, pero lo veíamos muy lejos, mucha bola no le dimos, la verdad. No lo podíamos creer hasta que lo escuchamos de la propia Mirtha el día anterior. Fue raro, obviamente es una persona importantísima, nos cuesta caer un poco dónde estamos parados, está bueno, es una cosa muy linda que todavía no podemos creer...



- Maca: Les decía a los chicos, en Twitter los domingos, Almorzando con Mirtha es siempre tendencia, así que te imaginarás que es mucha la gente la que ve el programa... El domingo mi teléfono se tildó, la familia que sacaba fotos, que nos mandaba mensajes, todo el mundo prendido de la tele, a mí misma me sorprendía la gente que ponía en Facebook que nos hacía el aguante, no nos esperábamos algo así...



- Suerte que además los invitados tenían buena onda...



F- Sí, todos los que estaban ahí eran muy divertidos, aunque algunos más...



M- Cuando nos confirmaron que íbamos a estar, nosotros pensábamos quiénes serían los invitados y que ojalá nos sumaran. Y Rosita fue genial, no pensé que le iba a poner tanta onda, nos dio una mano hasta para que la gente active. ¡Y Süller! Fue todo súper espontáneo, todo salió de lo que éramos y lo que son ellos como personajes...



- Besos incluidos. ¿Cómo lo tomaron?



M- Mientras cantaba veía que Silvia les daba un beso a todos y pensaba "me va a tocar a mí". Besó a todos, menos a Juampi, que no llegó... Imaginate las capturas que me llegaban al celular, yo decía "no te lo puedo creer". A ella no le importaba nada, bailaba adelante (risas), pero nos ayudó porque uno está un poco nervioso, porque era Mirtha, no era una estupidez. Yo estaba nerviosa, ansiosa, pero ya ahí, viendo la onda que le pusieron Rosita, Silvia y la gente que se prendió, pudimos relajar...



F- No le dimos más importancia de la que tuvo, nos reímos un rato (risas). El único que no ligó fue el baterista, pero el mío no se vio... (risas).



- Hasta algunos portales nacionales se hicieron eco...



F- Y viste cómo es la tele, los medios se mueven bastante rápido, así que ha servido, creo yo....



M- Fue parte del show, nosotros lo vamos a recordar... y creo que todos en algún momento se van a acordar del día de ayer (por el domingo)...



- Estar en lo de Mirtha y tocar con Rombai son como picos, en el marco de una buena gira...



M- Es una experiencia nueva que por suerte estamos pudiendo aprovechar y disfrutar...



F- Estamos súper contentos viviendo esta experiencia de una gira de verano, de entrar a trabajar profesionalmente con la productora, que es muy responsable y acomodándonos a eso, acostumbrados nosotros a hacer todo.



Por ahí cuesta delegar, pero bueno, nos podemos dedicar a lo musical. El año pasado estando acá, cuando vinimos a grabar el video, éramos turistas podríamos decir; y ahora nos piden fotos, la gente te reconoce. Famosos no somos, pero conocen nuestras canciones y de a poco nos empiezan a reconocer...



- Pijama escaló bastante en poco tiempo...



F- Nosotros somos los más sorprendidos. Cosas que nosotros decíamos en chiste cuando empezamos, como "ahí nos llamaron los chicos de Rombai"... y ahora de repente estamos ya de amigos y por tocar juntos, cuando ellos hace rato están en la cresta de la ola. Ahí es cuando empezás a ponerte metas más altas.



Igual seguimos trabajando como al principio. Sí te pasa, y los otros días reflexionábamos, que nunca hemos frenado para disfrutar lo que nos está pasando, estamos muy pendientes de que no se escape ningún detalle. Días atrás había 90 mil personas, una locura, y si bien lo disfrutamos, había tensión por la magnitud del evento. Por ahí estaría bueno disfrutar más y en lo de Mirtha sí pudimos relajar un poco...



M- Sí, estamos sorprendidos hasta nosotros mismos de las cosas que nos están pasando, de los lugares donde estamos tocando, haber ido a Uruguay que es de donde salieron Marama, Rombai, Toco para vos, Mano arriba... y que nosotros estemos casi a la altura.



Y ahora es como que queremos más, obviamente poniendo de nuestra parte, porque está en nosotros seguir haciendo temas que a la gente le gusten. Al final en vez de relajarnos, es como que nos pone más presión (risas); pero la idea es tratar de mantenerse, acomodarse en lo musical a lo que va pasando, seguir trabajando y disfrutar lo más que se pueda.



- Luego de lo de Mirtha, hubo apoyo y también críticas...



F- Siempre van a haber críticas y obviamente que las escuchamos, si son constructivas...



M- Tratamos de tomar los buenos comentarios. Los malos siempre se leen, pero bueno.



Si viene un profesor de canto o un músico profesional y me dice "Maca, mejorá esto", lo tomo como oro, pero si no... Tratamos de no responder y fijate que mucha gente incluso sale a contestarles, aunque uno tiene una respuesta posible y es que tal vez no te guste el estilo, la cumbia, pero como sanjuaninos, más que criticar, yo apoyaría.



- ¿Somos difíciles los sanjuaninos con el éxito de los comprovincianos?



F- ¿Sabés que no? Nosotros nunca hemos sentido rechazo, al contrario, en general siempre hemos tenido el apoyo de los sanjuaninos.