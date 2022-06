Cuando Drácula desembarque en San Juan en el marco de su gira "Despedida" lo hará con música en vivo, algo poco habitual en las presentaciones en el interior. Será La Camerata la formación local que se sume a la decena de músicos que vendrán junto a Ángel Mahler, el compositor de la música del famoso musical creado junto a Pepe Cibrián, quien llevará la batuta durante las tres funciones previstas en julio en el Teatro del Bicentenario.



En contacto con DIARIO DE CUYO, Mahler habló sobre qué sintió en este monumental regreso, con el elenco original, encabezado por Cecilia Milone y Juan Rodó, (que viene de llenar ocho Luna Park en abril) y que ahora llega al gran coloso sanjuanino que depende del Ministerio de Turismo y Cultura provincial; y también sobre su relación con Cibrián y qué significa la obra para él.



-Drácula sí que sabe cómo despedirse, ¿no?



-Te puedo asegurar que la despedida era el 10 de abril pasado en el Luna Park. No estaba planeado todo esto, la gira surgió por la gente, por la necesidad de seguir haciendo la obra y seguir despidiéndonos, sí, una despedida más larga de lo normal. Lo que estamos viviendo en una cosa totalmente impensada y estamos agradecidos a la vida de que pase esto. Empezó a pasar en el Luna Park cuando Drácula hace más de 30 años, no esperábamos que sucediera ahora una cosa así.



-Y además volvieron con el elenco original, con Rodó y Milone. ¿Como se vivió eso?



-La emoción fue tremenda, fue una de las cosas más emocionantes de mi vida, primero porque fue una de las mejores puestas a través de los años: el 70 por ciento del vestuario se hizo nuevo, se renovó la escenografía, hay un montón de cosas que se trajeron al día de hoy, se reformaron. Todos esos aportes ayudaron un montón a que se vea lo mismo, muy diferente. Sumado al crecimiento vocal de Juan Rodó, que es un excelente barítono, a la interpretación de Cecilia y un elenco que es una Selección Argentina del musical, para mí es una de las mejores producciones, sin dudas.



-¿Y personalmente qué siente, siendo cocreador del fenómeno?



-He tenido, gracias a Dios, muchos picos de emoción en la vida, pero con Drácula llegué al corazón de la gente y es una obra que me representa, que me gusta; no es música hecha con la finalidad de que fuera comercial, por el contrario, la música nació a través de pensar en esos personajes. Claro que la historia que escribió Bram Stroker es fabulosa, en él nos basamos, me dejó volar un montón y me sentí Drácula.



-Su alejamiento con Pepe frenó la vuelta, ¿cómo están ahora?



-Sí, la verdad que en 2016 fue una separación no agradable y no merecida después de tantos años de haber trabajado tan bien, pero son cosas que pasan en las mejores familias y lamentablemente pasó; si bien volvimos a tener una relación, nos va a costar volver a ser ese dúo que éramos, pero hay un cariño que queda y es lo que estamos tratando de recuperar. Hemos hablado mucho sobre el por qué pasó, así que creo que hubo un crecimiento, pero yo, sí, me enojé mucho, para ser honesto, porque fue un momento no merecido a esa relación tan linda de 30 años.



-¿Qué expectativas hay con volver a San Juan que tantas veces los a recibido a sala llena?



-Tenemos una relación muy linda con San Juan, una relación de muchos años que hemos ido, recibidos por Susana de Bettio y Protea, la verdad que les tenemos mucho cariño y respeto por el trabajo que hicieron. Además el Teatro del Bicentenario es una maravilla y poder ir con orquesta es fabuloso, así que vamos hacer Drácula con todo su esplendor.



-¿Cómo van a trabajar con la orquesta local?

Es muy importante el vivo, es otra obra, pero de cualquier manera no es que este mal cuando se va con una grabación de la orquesta. Son excepcionales los lugares donde podemos hacerlo, porque los costos suben mucho. Pero con la orquesta de San Juan y otros que vamos a llevar hacemos un mix y será llevar adelante la obra, que tiene las dificultades que tienen los musicales y aunque no es música clásica, necesita del ensayo.





EL DATO

Drácula. La despedida. A las 21.00 el sábado 9, domingo 10 y lunes 11 de julio en el Teatro del Bicentenario. Entradas: $2.500, $3.000, $4.000, $5.000 y $5.500, boletería y tuentrada.com.

Aporte de cuerdas locales

La Camerata en uno de sus ensayos este año.



Pablo Grosman, concertino de la orquesta, organismo estable del Ministerio de Turismo y Cultura, habló sobre cómo abordarán la música de Drácula. "Los desafíos son parecidos a los de una ópera, es una obra grande, tiene 50 movimientos o partes. La estructura la vamos a ir conociendo ahora cuando la ensayemos" comentó el violinista, que apuntó que no es la primera vez que acompañan a artistas en escena. Ahora también tiene la particularidad de que la formación final será mixta entre la Camerata y los músicos de Mahler, que serán 12 o 15 que se sumarán a los 24 locales. "Es una orquestación sinfónica, con timbales, cornos, trompetas, sólo que esos instrumentos los trae Mahler; aquí aportamos las cuerdas y tres vientos (oboe, flauta y clarinete). Ellos ya son un equipo, tocan juntos este musical. Nosotros vamos a preparar nuestra parte y nos incorporamos a ellos en algún momento", aseguró Grosman.



Sobre si interpretar una obra tan famosa genera presión extra, Grosman opinó que es inevitable. "Y sí, mete presión, porque es una obra muy escuchada, muy conocida, fue un hit allá por los 90; será un concierto muy concurrido, vamos a ver si podemos estar a la altura. Desde lo profesional es gratificante, suelen ser puestas muy dinámicas, muy divertidas de tocar" aseguró.



"Esta será la primera vez trabajando de director a director con Mahler porque antes ya he trabajado con él, él dirigía y yo tocaba, en Mendoza y otra en Salta.Pero con el trato personal que voy a tener ahora es la primera vez, nos hemos hecho un par de llamados, muy cordiales, hasta divertidos, porque es una persona que tiene muy buen humor." contó Grosman que relató, con orgullo, que a cada consulta de Mahler sobre cuestiones técnicas, pudo responder "sí, hay".